У Києві відкрилася виставка артоб’єктів, створених із уламків зброї та техніки

У Києві відкрилася виставка артоб’єктів, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки, які були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії. Проєкт War Artists Union покликаний нагадати, що мистецтво може перетворювати знаряддя вбивства на символи відродження.

Виставка триває в експопросторі БЦ City Zen Park. Вона працює від середи до неділі з 15.00 до 19.00 і триватиме на постійній основі. Вхід безкоштовний.

Експозиція колекції складається із понад 20 артоб’єктів. Серед них колекція прикрас з латунних гільз, які зібрали волонтери біля Ізюма, від відомого ювеліра та скульптора Володимира Балибердіна, чиї роботи зберігаються в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України.

На виставці також представлений стіл, який виготовили з уламків гелікоптера Алігатор, збитого нашими військовими біля Ізюма.

Серед інших, робота Стаса Кадочнікова – скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, яка впала у Києві у травні 2022 року.

До колекції входять і меблі з залишків зброї Івана Стецюка, скульптури з металу Романа Велігурського та скульптури з металолому Сергія Демченка.

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