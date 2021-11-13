У Києві вперше виступить грузинська джазова співачка

Теона Контрідзе вперше завітає до України з концертом.

Вперше у Києві виступить грузинська джазова діва Теона Контрідзе. Її називають "жінкою-фурор", вона може "поставити на вуха" будь-яку публіку.

Теона Контрідзе/Прес-служба

Теона Контрідзе унікальна свого роду і як артистка, і як музична продюсерка, і як музикантка, і як show woman. Її гастрольний графік включає Берлін, Відень, Ніццу, Сан-Тропе, Монако, Париж та інші найбільші локації світу.

Теона співпрацює лише з найкращими джазовими музикантами. У списку джазового бенду Контрідзе виступи на одній сцені зі світовими гігантами: Bryan Ferry, Goran Bregovich, Eros Ramazzotti, Morcheeba, Cirque du Solei, De Phazz та багатьма іншими.

14 листопада у Жовтневому палаці звучатимуть грузинські, вірменські та світові хіти.

Теона Контрідзе/Прес-служба

"Моє особисте прохання — будь ласка, не взувайте високі підбори! Ми повинні шаленіти, ми повинні схуднути на 3 кілограми мінімум! Ми повинні настільки обмінятися ендорфінами і злитися у любовному екстазі, щоб взагалі не пам'ятати ні про що!" – звернулася Теона до українців.

У концерті прозвучать вже відомі сольні треки, будуть і прем'єри нових пісень, будуть всесвітньо відомі хіти у переосмисленні Теони та аранжуванні її музикантів.

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