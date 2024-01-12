Народжений у День Незалежності: історія порятунку кота, який постраждав під час ракетного обстрілу Києва

Кота врятував поліцейський після масованого ракетного обстрілу Києва на початку січня.

Після нещодавньої масованої ракетної атаки росіян весь світ облетіла світлина, на якій поліцейський виносить із задимленої багатоповерхівки на руках кота, загорнутого у рушник. Знімок розчулив всіх користувачів Мережі.

Поліцейський врятував кота Тошу/Фото Instagram libkos

Звати домашнього улюбленця Тоша. Йому 2,5 роки. Після падіння уламків ракети на будинок тварина дуже злякалася і втекла. Господарі не хотіли залишати квартиру без свого домашнього улюбленця, але поліцейський їх запевнив, що знайде його і врятує. Свою обіцянку чоловік виконав.

Кіт Тоша

Власниця кота Людмила розповіла нам, що кіт зараз почувається добре. Цікаво те, що народився він у День Незалежності України – 24 серпня, і це дуже символічно.

Кіт Тоша

Кіт Тоша

Фото порятунку котика стало джерелом натхненням для українських митців. Знімок рятувальника з котом, яке зробило подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови, облетіло всі соцмережі. Також завірусився малюнок юної художниці з Бучі – Анастасії Бобрик, яка зараз живе у Великій Британії і веде щоденник, у якому відтворює і описує жахи цієї війни.

Малюнок Анастасії Бобрик

Малюнок Анастасії побачила і власниця кота Тоші – Людмила. Вона знайшла у Мережі маму дівчинки і подякувала їй:

"Добрий день, Євгеніє! Мої підписники скинули фото малюнку вашої доньки, вона намалювала з фото, на якому мій котик, якого врятував поліцейський. Просто хотіла подякувати вам і вашій талановитій дівчинці", – написала жінка.

Сюжет із порятунку кота Тоші можна переглянути тут.

Нагадаємо, після падіння уламків ракети на будинок у Солом'янському районі 2 січня 2024 року квартира Людмили дуже постраждала: вона залишилася без стін і вікон. Якщо ви бажаєте допомогти Людмилі, залишаємо номер її карти:

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