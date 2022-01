Ukrainian Fashion Week: що готує новий сезон

Український тиждень моди, який цьогоріч святкує своє 25-річчя, триватиме від 3 до 6 лютого.

Заснований у 1997 році, Ukrainian Fashion Week став першим Тижнем моди не тільки на теренах пострадянського простору, а й всієї Центральної Європи.

Цьогоріч Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя, і низку подій ювілейного року розпочне новий сезон показів колекцій FW22-23, який відбудеться у форматі phygital від 3 до 6 лютого.

Цей сезон є особливим – п'ятдесятим в історії UFW. За цей час у межах Тижня моди відбулось понад 1600 показів та презентацій колекцій понад 400 брендів.

"25 років Ukrainian Fashion Week — це не просто 25-річна історія однієї компанії. Це історія українських дизайнерів, яких одного разу об'єднала наша ідея зробити свою країну модною. Створити в країні нову індустрію, яка важлива як для економіки країни, так і для розвитку її культури. Індустрію, що представляє Україну світу, як країну талановитих людей, нових технологій, конструктивного партнерства.

Сьогодні нашими пріоритетами є sustainability, діджиталізація, різноманітність та інклюзивність. Саме на них зараз будується українська та світова fashion-індустрія", — коментує голова Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Традиційно, в окремий день UFW FW22-23 буде представлена програма New Generation of Fashion, в межах якої відбудуться покази дизайнерів-учасників платформ New Names та Fresh Fashion, а також graduate show українських приватних fashion-шкіл.

Стати гостем модного показу зможе кожен завдяки онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO та діджитал-платформах UFW.

Представники медіа, баєри, клієнти брендів та інфлюенсери будуть запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитись із колекціями дизайнерів offline, дотримуючись карантинних обмежень.

Читайте також: