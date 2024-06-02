В образах від українських брендів: студенти знялися у фотосесії, присвяченій прем’єрі балету "Копелія"

Студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу знялися у фотосесії, присвяченій балету "Копелія", прем'єра якого відбудеться 4 червня у Національній опері України.

Авторкою фотопроєкту виступила фотографиня Анна Шейдеманн. Вона показала, який би мала вигляд головна героїня, наречена Сванільда, з вистави "Копелія", якби балетну постановку робили у сучасному стилі.

Нагадаємо, що легендарна класика комедійно-балетного жанру "Копелія" існує від 1870 року і є прикрасою головних театрів світу.

У фотосесії студенти постали у красивих оразах від українських брендів – The COAT by Katya Silchenko і NADYA DZYAK.

Балет "Копелія" за новелою Ернеста Амадея Гофмана "Пісочна людина" – видовище вишукане, яскраве, легке і викликає лише позитивні емоції та естетичну насолоду. Музику до постановки створив французький композитор Лео Деліб, яка за два століття стала справжньою класикою світового балету.

В основі цієї балетної постановки – історія кохання з любовним трикутником, ревнощами, пристрасними інтригами та щасливим кінцем.

Головний герой – легковажний Франц, закоханий у селянку Сванільду, але водночас він задивляється й на інших привабливих дівчат.

Одного разу йому затьмарює розум неймовірної краси незнайомка Копелія, яку він бачив лише у вікні. За іронією долі Копелія виявляється механічною лялькою, яку створив винахідливий майстер Копеліус. Така життєва метафора.

У Києві цю видовищну виставу, яку створив український балетмейстер Анатолій Шекера, за редакцією заслуженого артиста України Ярослава Ткачука, представлять учні та студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу.

Ярослав Ткачук, хореограф постановщик, заслужений артист України: "Процес постановки нелегкий, але учні та студенти дійсно хочуть танцювати і це бажання допомагає мені та їм робити спільну справу. Я намагаюсь максимально зайняти майже всіх учнів та студентів у виставі. Тому що вважаю, що виступ на сцені Національної опери України, на першій сцені нашої країни – це велике щастя та відповідальність, яку учні та студенти мають пройти на своєму навчальному шляху!"

Анна Шейдеман, фотографиня й продюсерка проєкту: "Для мене було надихаюче попрацювати з дітьми Київського державного фахового хореографічного коледжу. Ці діти – справжні герої, котрі, незважаючи на всі обставини життя, продовжують свої ретельні щоденні екзерциси і дарують нам красу мистецтва й надію на майбутнє. Навчатися і готуватися до прем'єри балету "Копелія" під час війни – це прояв неймовірної сили духу та відданості своїй справі".

Головна героїня балету "Копелія", Сванільда, яку виконувала Злата Лосєва розповідає про свою роль: "У цій виставі, як в житті, хлопці іноді задивляються на інших. Моя роль Сванільди, яка закохується у хлопця, що вище неї за соціальним статусом, але вона сподівається, що це не завадить справжньому коханню. А тут ще й на шляху з’являється конкурентка – Копелія… Вжитись у роль Сванільди допомагали наші викладачі коледжу: Любов Ятченко та Михайло Новіков. Із одного боку це було незвично бачити себе у такому амплуа, а з іншого – мені подобається експериментувати над новими образами.

У сюжеті балету мій персонаж стає центром інтриги та романтичних подій, в якому Франц закохується в іншу штучну дівчину. А Сванільда намагається завоювати його, заради якого готова піти на все, аби бути щасливою поруч з коханим".

Валерій Хованов, який виконував партію Франца в балеті "Копелія", розповідає про свого героя Франца: "Копелія у мого героя викликає захоплення й це звичайно викликає конфлікти із нареченою Сванільдою. Наприкінці Франц розуміє, що справжнє його щастя – у коханні до Сванільди, а Копелія – лише лялька, створена винахідливим майстром Копеліусом. Це непроста партія, від першого виходу до останньої коди. Присутні трюки та підтримки, яких немає в багатьох інших сольних партіях".

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