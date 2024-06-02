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В образах від українських брендів: студенти знялися у фотосесії, присвяченій прем’єрі балету "Копелія"

В образах від українських брендів: студенти знялися у фотосесії, присвяченій прем’єрі балету "Копелія"

Напередодні прем’єри легендарного балету презентували цікавий фотопроєкт.

Студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу знялися у фотосесії, присвяченій балету "Копелія", прем'єра якого відбудеться 4 червня у Національній опері України.

Авторкою фотопроєкту виступила фотографиня Анна Шейдеманн. Вона показала, який би мала вигляд головна героїня, наречена Сванільда, з вистави "Копелія", якби балетну постановку робили у сучасному стилі.

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Нагадаємо, що легендарна класика комедійно-балетного жанру "Копелія" існує від 1870 року і є прикрасою головних театрів світу.

У фотосесії студенти постали у красивих оразах від українських брендів – The COAT by Katya Silchenko і NADYA DZYAK.

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Балет "Копелія" за новелою Ернеста Амадея Гофмана "Пісочна людина" – видовище вишукане, яскраве, легке і викликає лише позитивні емоції та естетичну насолоду. Музику до постановки створив французький композитор Лео Деліб, яка за два століття стала справжньою класикою світового балету.

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В основі цієї балетної постановки – історія кохання з любовним трикутником, ревнощами, пристрасними інтригами та щасливим кінцем.

Головний герой – легковажний Франц, закоханий у селянку Сванільду, але водночас він задивляється й на інших привабливих дівчат.

Одного разу йому затьмарює розум неймовірної краси незнайомка Копелія, яку він бачив лише у вікні. За іронією долі Копелія виявляється механічною лялькою, яку створив винахідливий майстер Копеліус. Така життєва метафора.

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У Києві цю видовищну виставу, яку створив український балетмейстер Анатолій Шекера, за редакцією заслуженого артиста України Ярослава Ткачука, представлять учні та студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу.

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Ярослав Ткачук, хореограф постановщик, заслужений артист України: "Процес постановки нелегкий, але учні та студенти дійсно хочуть танцювати і це бажання допомагає мені та їм робити спільну справу. Я намагаюсь максимально зайняти майже всіх учнів та студентів у виставі. Тому що вважаю, що виступ на сцені Національної опери України, на першій сцені нашої країни – це велике щастя та відповідальність, яку учні та студенти мають пройти на своєму навчальному шляху!"

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Анна Шейдеман, фотографиня й продюсерка проєкту: "Для мене було надихаюче попрацювати з дітьми Київського державного фахового хореографічного коледжу. Ці діти – справжні герої, котрі, незважаючи на всі обставини життя, продовжують свої ретельні щоденні екзерциси і дарують нам красу мистецтва й надію на майбутнє. Навчатися і готуватися до прем'єри балету "Копелія" під час війни – це прояв неймовірної сили духу та відданості своїй справі".

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Головна героїня балету "Копелія", Сванільда, яку виконувала Злата Лосєва розповідає про свою роль: "У цій виставі, як в житті, хлопці іноді задивляються на інших. Моя роль Сванільди, яка закохується у хлопця, що вище неї за соціальним статусом, але вона сподівається, що це не завадить справжньому коханню. А тут ще й на шляху з’являється конкурентка – Копелія… Вжитись у роль Сванільди допомагали наші викладачі коледжу: Любов Ятченко та Михайло Новіков. Із одного боку це було незвично бачити себе у такому амплуа, а з іншого – мені подобається експериментувати над новими образами.

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У сюжеті балету мій персонаж стає центром інтриги та романтичних подій, в якому Франц закохується в іншу штучну дівчину. А Сванільда намагається завоювати його, заради якого готова піти на все, аби бути щасливою поруч з коханим".

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Валерій Хованов, який виконував партію Франца в балеті "Копелія", розповідає про свого героя Франца: "Копелія у мого героя викликає захоплення й це звичайно викликає конфлікти із нареченою Сванільдою. Наприкінці Франц розуміє, що справжнє його щастя – у коханні до Сванільди, а Копелія – лише лялька, створена винахідливим майстром Копеліусом. Це непроста партія, від першого виходу до останньої коди. Присутні трюки та підтримки, яких немає в багатьох інших сольних партіях".

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