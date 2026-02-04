Весна іде: як на ВДНГ святкуватимуть Масницю

Реклама

Свято цього року буде присвячене популяризації українських народних традицій. Мета — не лише створити атмосферу веселого гуляння, а й виконати важливу освітню місію: познайомити гостей із давніми обрядами та звичаями, що століттями формували культурну ідентичність нашого народу.

У програмі святкування — відтворення традиційних масничних обрядів: в’язання колодки, співання веснянок і гаївок, символічні проводи зими та закликання весни. На гостей чекатимуть виступи фольклорних гуртів та ансамблів і танцювальні майстер-класи. Звісно, не обійдеться й без смачних частувань: на території працюватимуть фудкорти з українськими стравами, де можна буде скуштувати традиційні налисники та вареники з начинками на будь-який смак.

Особливого колориту святу додасть давній звичай колодкування: неодруженим чоловікам за народною традицією жартома вішатимуть колодку як символ нагадування про родинні цінності.



Окремою частиною програми стане лекторій від проєкту про українські звичаї «Витоки». Зокрема, у book.ua space відбудеться лекція «Що таке Масниця» від фольклористки Дар’ї Анцибор, а також зустріч із дослідницею гастрономічної культури України Оленою Брайченко, яка розповість про традиційні страви, смисли та звички, що супроводжують цей період. Обрядову частину програми — водіння колодки для молоді, яка не встигла «вчасно» одружитися до посту, — проведе українська співачка та бандуристка, дослідниця автентичної культури й учасниця гурту народної пісні «Божедари» Богдана Онопчук.

На честь Масниці територію ВДНГ перетворять на етнопростір, прикрасять яскравими стрічками, солом’яними декораціями й тематичними фотозонами з українською символікою. Кожен охочий зможе зробити атмосферні фото на згадку та зануритися в автентичну атмосферу народного гуляння.

Кульмінацією свята стане видовищний обряд спалення опудала зими — символічне прощання з холодами й оновлення природи.

21–22 лютого Масниця на ВДНГ обіцяє бути гучною, веселою та по-справжньому українською. Долучитися до святкування, відчути тепло народних традицій і зустріти весну запрошуються всі охочі. Вхід на святкування — вільний.