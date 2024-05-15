Вінтажні вбрання культових модельєрів і картини українських митців продадуть, щоб купити 2000 FPV дронів для ЗСУ

У київському Пасажі відкрився благодійний артпростір Symbol, у якому представлена колекція архівних речей культових домів моди і витвори молодих українських митців.

Одяг, створений Альбером Ельбазом для Lanvin, П'єромпаоло Піччолі для Valentino та Джоном Гальяно для Maison Margiela представлені поряд із полотнами Владислава Мельника, Євгена Клименка, Дані Шуліпи і Дарії Текуч. Доповнює колекцію зібрання антикварних меблів із різних куточків Європи.

Головною подією стане аукціон обраних речей, предметів і картин, який відбудеться 16 травня о 17:00 на Хрещатику 15/4. Весь прибуток від продажу експонатів буде спрямований на закупівлю FPV дронів для потреб ЗСУ у Херсонській області.

На гостей заходу чекає фешнлекція-нарис і public-talk з художниками. Модератором заходу виступить ведуча і військова волонтерка Тетяна Гончарова. Інфлюенсерка Яна Алтухова зіграє для присутніх діджей-сет.

Читайте також: