Врятувати квіти: українська художниця і парфумери об'єдналися заради Ботанічного саду імені Гришка

Повномасштабна війна впливає на всі сфери нашого життя: страждають люди, тварини та навіть рослини. Торік, під час блекаутів, у Ботанічному саду ім. Гришка 500 видів квітів загинули через різкі перепади температур та відсутність електроенергії в теплицях.

Українська художниця Ліліт Саркісян об'єдналася із парфумерно-косметичним брендом INRO у благодійній колаборації, щоб допомогти відновити квіткову колекцію. Разом вони створили аромадифузори та свічки, присвячені квітам, які постраждали через воєнні дії. Головними ароматами стали екзотичні плюмерія, магнолія, азалія та камелія. Саме ці рослини в акварельній техніці художниця зобразила на пакуванні.

"Основна ідея колекції – можливість перенести атмосферу квітучого саду до себе в офіс, додому, майстерню, салон краси чи будь-яку іншу локацію. Кожен флакон з ароматичною рідиною чи натуральна соєва свічка наповнені приємними та вже давно знайомими ароматами квітів, які ніби законсервовані всередині. Звичайно ж, нам було важливо долучитися до благодійного проєкту, щоб подбати про улюблений Ботанічний сад і допомогти його відновленню", – поділилися засновники парфумерно-косметичного бренду Ольга і Володимир Саєнки.

У різних культурах світу квіти мають своє значення. Наприклад, у буддійській плюмерія символізує безсмертя, а в культурі мая – життя і народження. Магнолія, одна з найстаріших рослин на Землі, – символ чистоти, краси, гідності, любові, камелія – щастя та довголіття, азалія уособлює багатство та достаток.

"Квіти, які я зображаю на своїх полотнах, надають сил жити та квітнути попри все. Вони рятують людей в найважчі хвилини життя. Ми живемо в часи, коли рятувати є необхідністю. Врятувати усіх та усе ми не здатні, але кожен із нас може обрати те, без чого наше життя перестає має сенс. Для мене це – мистецтво, естетика повсякдення та квіти. Я хочу, щоб квіти, які я пишу, врятували квіти Національного ботанічного саду, які постраждали під час зимових блекаутів", – прокоментувала художниця Ліліт Саркісян.

Весь прибуток із продажу колекції передадуть Ботанічному саду на відновлення рослин – магнолій, азалій, орхідей, дерев яблуні та берези, ялівцю, тису, рідкісних цибулинних рослин.

Читайте також: