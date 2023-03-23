Захопливий карнавал Маланки: у Києві відбулася прем'єра українського фільму "Памфір"

У Києві, у кінотеатрі "Оскар", відбувся допрем’єрний показ українського фільму "Памфір".

На заході зібралася творча команда фільму: режисер і автор сценарію фільму Дмитро Сухолиткий-Собчук, генеральна продюсерка Олександра Костіна, копродюсери Альона Тимошенко та Артем Колюбаєв, художник-постановник Іван Михайлов, художниця з костюмів Марія Квітка, а також актори фільму - Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Іван Шаран, Станіслав Потяк, Олександр Ярема, Петро Чичук.

Події фільму "Памфір" розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

"Усього було 3 варіанти сценаріїв. Перший драфт, другий драфт, над яким ми безпосередньо працювали в резиденції Каннського кінофестивалю. Це була прекрасна можливість перебувати в місті, де до цього працювало багато талановитих кінематографістів. Власне Олександра приїхала в Париж, де ми провели ознайомчий тур різними виробничими компаніями й таким чином обрали партнерів. Це несло більш практичний характер, творча робота проходила за зачиненими дверима, проходячи різні лабораторії. А третій варіант стався завдяки появі актора Олександра Яцентюка, відповідно до нового типу головного героя переписувався сценарій. Якщо в першому та другому варіантах це була людина яка кориться, і під натиском долі Всевишнього все більше схиляється, то у випадку з третім драфтом у нас з'явився такий богоборець, що і принесло творчі зміни в саму історію", — поділився автор фільму Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Привітати команду стрічки завітали Юрій Горбунов, Сергій Созановський, Олександр Педан, Олексій Тритенко, Олексій Завгородній (Positiff), Кароліна Ашіон, DOROFEEVA, Антон Птушкін, Анна Завальська, Анатолій Анатоліч з дружиною Yula та інші.

У холі кінотеатру творці презентували частину костюмів з фільму, які раніше представили в межах виставки "Памфірова Маланка. Танець смерті та життя". Незабаром частину експонатів можна буде побачити й у Львові.

Фільм "Памфір" вже на екранах кінотеатрів понад 40 українських міст.

Нагадаємо, прем'єрні покази стрічки відбулися також у Львові, Івано-Франківську і Чернівцях.

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