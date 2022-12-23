Зірки на прем'єрі документального фільму про війну: Сумська у худі з принтом, Хамайко – у білому светрі

У Києві відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки "Йди за мною" українського режисера Любомира Левицького. Фільм заснований на реальних кадрах, знятих дронами під час рятувальної операції ЗСУ.

Ця історія зацікавила українців на стадії тизеру, який вийшов напередодні, адже це безпрецедентний випадок використання квадрокоптерів для порятунку цивільних з-під обстрілів ворога. Операцію провели військові 93-ї бригади "Холодний Яр" під Ізюмом у період запеклих боїв за місто.

93 ОМБр

Любомир Левицький і старший лейтенант "СІД"

У стрічці використали реальні кадри, зняті дронами, а в головних ролях - справжні учасники подій.

Фільм, крім культурної цінності, виступає доказом воєнних злочинів російської армії проти українського цивільного населення.

"З початку повномасштабного вторгнення є багато різних виняткових історій про роботу дронів, про які мені було б цікаво відзняти цілий серіал. Це те, що сьогодні може бути цікаво світовій аудиторії, тому що здебільшого кожний випадок унікальний і приголомшливий, такого ще ніхто не бачив. Ці історії є героїчними, вони демонструють високий рівень професіоналізму малої авіації в Україні. Це дуже класний формат, тому ми з радістю погодимося продовжити, якщо отримаємо зацікавленість того ж Netflix", – розказав Любомир Левицький.

Василь Крутяк, Наталя Гончарова, Любомир Левицький

Захід відвідали Ольга Сумська, Валентина Хамайко, Влад Нікітюк, Володимир Рабчун, Валерій Созановський та інші представники української кіноіндустрії, телебачення й шоубізнесу.

Любомир Левицький і Ольга Сумська

Володимир Рабчун і Валентина Хамайко

Фільм доступний до перегляду на YouTube українською та англійською мовами.

Додаткова мета стрічки - підкреслити важливість наявності дронів у військових та закликати українців активно брати участь у зборах коштів на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ.

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