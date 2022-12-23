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Зірки на прем'єрі документального фільму про війну: Сумська у худі з принтом, Хамайко – у білому светрі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
447
Час на прочитання
2 хв
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Зірки на прем'єрі документального фільму про війну: Сумська у худі з принтом, Хамайко – у білому светрі

Любомир Левицький і Ольга Сумська

У стрічці розповідається про рятувальну операцію дронами, яку провели українські військові під Ізюмом.

У Києві відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки "Йди за мною" українського режисера Любомира Левицького. Фільм заснований на реальних кадрах, знятих дронами під час рятувальної операції ЗСУ.

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Ця історія зацікавила українців на стадії тизеру, який вийшов напередодні, адже це безпрецедентний випадок використання квадрокоптерів для порятунку цивільних з-під обстрілів ворога. Операцію провели військові 93-ї бригади "Холодний Яр" під Ізюмом у період запеклих боїв за місто.

93 ОМБр / ©
93 ОМБр
Любомир Левицький і старший лейтенант
Любомир Левицький і старший лейтенант "СІД"

У стрічці використали реальні кадри, зняті дронами, а в головних ролях - справжні учасники подій.

Фільм, крім культурної цінності, виступає доказом воєнних злочинів російської армії проти українського цивільного населення.

"З початку повномасштабного вторгнення є багато різних виняткових історій про роботу дронів, про які мені було б цікаво відзняти цілий серіал. Це те, що сьогодні може бути цікаво світовій аудиторії, тому що здебільшого кожний випадок унікальний і приголомшливий, такого ще ніхто не бачив. Ці історії є героїчними, вони демонструють високий рівень професіоналізму малої авіації в Україні. Це дуже класний формат, тому ми з радістю погодимося продовжити, якщо отримаємо зацікавленість того ж Netflix", – розказав Любомир Левицький.

Василь Крутяк, Наталя Гончарова, Любомир Левицький / ©
Василь Крутяк, Наталя Гончарова, Любомир Левицький

Захід відвідали Ольга Сумська, Валентина Хамайко, Влад Нікітюк, Володимир Рабчун, Валерій Созановський та інші представники української кіноіндустрії, телебачення й шоубізнесу. 

Любомир Левицький і Ольга Сумська / ©
Любомир Левицький і Ольга Сумська
Володимир Рабчун і Валентина Хамайко / ©
Володимир Рабчун і Валентина Хамайко

Фільм доступний до перегляду на YouTube українською та англійською мовами.

Додаткова мета стрічки - підкреслити важливість наявності дронів у військових та закликати українців активно брати участь у зборах коштів на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
447
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