Зірки на премії "Тато року": Світлана Тарабарова у білому костюмі, Анатолій Анатоліч у вишиванці з тризубом

У Києві, у Premier Palace Hotel, відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії "Тато року-2023".

Ведучими вечора були Оля Цибульська і Вадим Карп'як.

Оля Цибульська та Анатолій Старков/ Пресслужба

Вадим Карп'як/Пресслужба

Захід відвідало багато знаменитостей, серед яких Анна Добриднєва, Анатолій Анатоліч і Юла, Арам Арзуманян, Інна Мірошниченко, Олександр Кобзар, Яна Смоленцева, В'ячеслав Соломка, Анна Сагайдачна та інші.

Анна Добриднєва/Пресслужба

Анна Добриднєва з мамою/Пресслужба

Анатолій Анатоліч і Юла/Пресслужба

Інна Мірошниченко/Пресслужба

Дмитро Вывчарук, Арам Арзуманян, Олександр Кобзар/Пресслужба

В'ячеслав Соломка/Пресслужба

Музичними подарунками гостей премії потішили Світлана Тарабарова, Cheev, Даріша та Анатолій Старков.

Світлана Тарабарова/Пресслужба

Світлана Тарабарова/Пресслужба

Cheev/Пресслужба

Даріша/Пресслужба

Женя Кот і Наталія Татарінцева зачарували всіх красивим танцем.

Наталія Татарінцева і Женя Кот/Пресслужба

А художниця Соня Морозюк намалювала під час вечора картину, яку подарували переможцю у номінації "Тато-військивий".

Переможцями премії стали:



Номінація "Тато-військовий" – військовослужбовець і тато двох доньок Андрій Бевзо. Нагороду вручив полковник Дмитро Бородавко, заступник начальника штабу Командування сил ТРО ЗСУ.

– військовослужбовець і тато двох доньок Андрій Бевзо. Нагороду вручив полковник Дмитро Бородавко, заступник начальника штабу Командування сил ТРО ЗСУ. "Тато-волонтер" – Дмитро Авдєєв, директор фонду "Волонтери культури", який, окрім своєї професійної діяльності, активно займається волонтерством, залучаючи до нього і свого сина.

– Дмитро Авдєєв, директор фонду "Волонтери культури", який, окрім своєї професійної діяльності, активно займається волонтерством, залучаючи до нього і свого сина. "Тато-медик" – Гліб Бітюков, воєнний медик. Він добровільно пішов на фронт, лікує військових у гарячих точках і допомагає визволяти полонених. Гліб має маленьку доньку.

– Гліб Бітюков, воєнний медик. Він добровільно пішов на фронт, лікує військових у гарячих точках і допомагає визволяти полонених. Гліб має маленьку доньку. "Тато-діяч культури" – актор театру і кіно Дмитро Вівчарук. Нині найголовніша його роль – роль волонтера. Він допомагає військовим та цивільним у різних куточках країни.

– актор театру і кіно Дмитро Вівчарук. Нині найголовніша його роль – роль волонтера. Він допомагає військовим та цивільним у різних куточках країни. "Тато-комунальник" – Іван Паламарчук, очільник однієї з обслуговуючих дільниці житлового фонду Оболонського району міста Києва і батько сина. Іван робив і робить усе, аби мешканці почувались комфортно, попри усі випробування.

– Іван Паламарчук, очільник однієї з обслуговуючих дільниці житлового фонду Оболонського району міста Києва і батько сина. Іван робив і робить усе, аби мешканці почувались комфортно, попри усі випробування. "Тато-освітянин" – Володимир Алєксєєв. Учитель за фахом сьогодні служить у спеціальному підрозділі групи ударних БПЛА. Володимир подолав сотні кілометрів, аби після виконання бойового завдання відвідати церемонію разом із сім'єю.



– Володимир Алєксєєв. Учитель за фахом сьогодні служить у спеціальному підрозділі групи ударних БПЛА. Володимир подолав сотні кілометрів, аби після виконання бойового завдання відвідати церемонію разом із сім'єю. Спеціальну премію "Вибір VIVA!" отримав телеведучий Тімур Мірошниченко, який разом із дружиною Інною всиновили хлопчика під час повномасштабної війни.



отримав телеведучий Тімур Мірошниченко, який разом із дружиною Інною всиновили хлопчика під час повномасштабної війни. "Тато-інфлюенсер" – Анатолій Анатоліч, телеведучий, батько трьох дітей, який зосередився на інформаційній війні, аби доносити правду світові.

– Анатолій Анатоліч, телеведучий, батько трьох дітей, який зосередився на інформаційній війні, аби доносити правду світові. "Тато-бізнесмен" – Всеволод Кожемяко, меценат і бізнесмен, батько 4-х дітей, який у перші дні війни повернувся з Австрії до Харкова і створив ТРО-підрозділ "Хартія", що в березні цьогоріч мобілізувався до лав Нацгвардії України.

– Всеволод Кожемяко, меценат і бізнесмен, батько 4-х дітей, який у перші дні війни повернувся з Австрії до Харкова і створив ТРО-підрозділ "Хартія", що в березні цьогоріч мобілізувався до лав Нацгвардії України. Статуетку "Особлива відзнака" вручили Сергію Михальчуку, кінооператору і мужньому воїну, який захищає нас на фронті.

"Цією премією ми звертаємо увагу на те, що формується архетип тата-чоловіка-захисника. Він – приклад мужності, помноженої на гуманність. Такі тати будуть прикладом для багатьох поколінь і вже є прикладом для всього світу. Наша премія – це подяка чоловікам, які бачать цілу Україну свою родиною та захищають усіх дітей як рідних", – сказала засновниця премії Інна Гелетюк.

Інна Гелетюк, Оля Цибульська і Вадим Карп'як/Пресслужба

"Ще вчора більшість наших військових – це медики, вчителі, режисери, будівельники, оператори, менеджери, юристи, артисти – люди різних професій. А сьогодні – це Воїни, що об'єдналися задля захисту великої української родини", – додала співорганізаторка премії Ольга Женевська.

Ольга Женевська і Анатолій Анатоліч/Пресслужба

"Тато-військовий" – Андрій Бевзо/Пресслужба

"Тато-військовий" – Андрій Бевзо з родиною/Пресслужба

"Тато-медик" – Гліб Бітюков із донькою/Пресслужба

"Тато-освітянин" – Володимир Алєксєєв із донькою/Пресслужба

"Тато-діяч культури" – Дмитро Вівчарук/Пресслужба

"Тато-комунальник" – Іван Паламарчук із родиною/Пресслужба

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