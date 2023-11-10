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Зірки на премії "Тато року": Світлана Тарабарова у білому костюмі, Анатолій Анатоліч у вишиванці з тризубом

Зірки на премії "Тато року": Світлана Тарабарова у білому костюмі, Анатолій Анатоліч у вишиванці з тризубом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Зірки на премії "Тато року": Світлана Тарабарова у білому костюмі, Анатолій Анатоліч у вишиванці з тризубом

Пресслужба

У Києві нагородили десятьох українских татусів.

У Києві, у Premier Palace Hotel, відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії "Тато року-2023".

Ведучими вечора були Оля Цибульська і Вадим Карп'як.

Оля Цибульська та Анатолій Старков/ Пресслужба / ©
Оля Цибульська та Анатолій Старков/ Пресслужба
Вадим Карп'як/Пресслужба / ©
Вадим Карп'як/Пресслужба

Захід відвідало багато знаменитостей, серед яких Анна Добриднєва, Анатолій Анатоліч і Юла, Арам Арзуманян, Інна Мірошниченко, Олександр Кобзар, Яна Смоленцева, В'ячеслав Соломка, Анна Сагайдачна та інші.

Анна Добриднєва/Пресслужба / ©
Анна Добриднєва/Пресслужба
Анна Добриднєва з мамою/Пресслужба / ©
Анна Добриднєва з мамою/Пресслужба
Анатолій Анатоліч і Юла/Пресслужба / ©
Анатолій Анатоліч і Юла/Пресслужба
Інна Мірошниченко/Пресслужба / ©
Інна Мірошниченко/Пресслужба
Дмитро Вывчарук, Арам Арзуманян, Олександр Кобзар/Пресслужба / ©
Дмитро Вывчарук, Арам Арзуманян, Олександр Кобзар/Пресслужба
В'ячеслав Соломка/Пресслужба / ©
В'ячеслав Соломка/Пресслужба

Музичними подарунками гостей премії потішили Світлана Тарабарова, Cheev, Даріша та Анатолій Старков.

Світлана Тарабарова/Пресслужба / ©
Світлана Тарабарова/Пресслужба
Світлана Тарабарова/Пресслужба / ©
Світлана Тарабарова/Пресслужба
Cheev/Пресслужба / ©
Cheev/Пресслужба
Даріша/Пресслужба / ©
Даріша/Пресслужба

Женя Кот і Наталія Татарінцева зачарували всіх красивим танцем.

Наталія Татарінцева і Женя Кот/Пресслужба / ©
Наталія Татарінцева і Женя Кот/Пресслужба

А художниця Соня Морозюк намалювала під час вечора картину, яку подарували переможцю у номінації "Тато-військивий".

Переможцями премії стали:

  • Номінація "Тато-військовий" – військовослужбовець і тато двох доньок Андрій Бевзо. Нагороду вручив полковник Дмитро Бородавко, заступник начальника штабу Командування сил ТРО ЗСУ.
  • "Тато-волонтер" – Дмитро Авдєєв, директор фонду "Волонтери культури", який, окрім своєї професійної діяльності, активно займається волонтерством, залучаючи до нього і свого сина.
  • "Тато-медик" – Гліб Бітюков, воєнний медик. Він добровільно пішов на фронт, лікує військових у гарячих точках і допомагає визволяти полонених. Гліб має маленьку доньку. 
  • "Тато-діяч культури" – актор театру і кіно Дмитро Вівчарук. Нині найголовніша його роль – роль волонтера. Він допомагає військовим та цивільним у різних куточках країни.
  • "Тато-комунальник" – Іван Паламарчук, очільник однієї з обслуговуючих дільниці житлового фонду Оболонського району міста Києва і батько сина. Іван робив і робить усе, аби мешканці почувались комфортно, попри усі випробування.
  • "Тато-освітянин" – Володимир Алєксєєв. Учитель за фахом сьогодні служить у спеціальному підрозділі групи ударних БПЛА. Володимир подолав сотні кілометрів, аби після виконання бойового завдання відвідати церемонію разом із сім'єю. 
  • Спеціальну премію "Вибір VIVA!" отримав телеведучий Тімур Мірошниченко, який разом із дружиною Інною всиновили хлопчика під час повномасштабної війни. 
  •  "Тато-інфлюенсер" – Анатолій Анатоліч, телеведучий, батько трьох дітей, який зосередився на інформаційній війні, аби доносити правду світові.
  •  "Тато-бізнесмен" – Всеволод Кожемяко, меценат і бізнесмен, батько 4-х дітей, який у перші дні війни повернувся з Австрії до Харкова і створив ТРО-підрозділ "Хартія", що в березні цьогоріч мобілізувався до лав Нацгвардії України.
  • Статуетку "Особлива відзнака" вручили Сергію Михальчуку, кінооператору і мужньому воїну, який захищає нас на фронті.

"Цією премією ми звертаємо увагу на те, що формується архетип тата-чоловіка-захисника. Він – приклад мужності, помноженої на гуманність. Такі тати будуть прикладом для багатьох поколінь і вже є прикладом для всього світу. Наша премія – це подяка чоловікам, які бачать цілу Україну свою родиною та захищають усіх дітей як рідних", – сказала засновниця премії Інна Гелетюк.

Інна Гелетюк, Оля Цибульська і Вадим Карп'як/Пресслужба / ©
Інна Гелетюк, Оля Цибульська і Вадим Карп'як/Пресслужба

"Ще вчора більшість наших військових –  це  медики, вчителі, режисери, будівельники, оператори, менеджери, юристи, артисти – люди різних професій. А сьогодні – це Воїни, що об'єдналися задля захисту великої української родини", – додала співорганізаторка премії Ольга Женевська.

Ольга Женевська і Анатолій Анатоліч/Пресслужба / ©
Ольга Женевська і Анатолій Анатоліч/Пресслужба
"Тато-військовий" – Андрій Бевзо/Пресслужба
"Тато-військовий" – Андрій Бевзо з родиною/Пресслужба
"Тато-медик" – Гліб Бітюков із донькою/Пресслужба
"Тато-освітянин" – Володимир Алєксєєв із донькою/Пресслужба
"Тато-діяч культури" – Дмитро Вівчарук/Пресслужба
"Тато-комунальник" – Іван Паламарчук із родиною/Пресслужба

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Дата публікації
Перегляди
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