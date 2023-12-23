Зірки на відкритті виставки Соні Морозюк: Анна Різатдінова у лавандовій спідниці, TAYANNA – з песиком

Вхід на виставку безкоштовний.
У Києві, в Інституті проблем сучасного мистецтва, вперше відкрилася персональна виставка української художниці Соні Морозюк.
Привітати мисткиню прийшли рідні та друзі. Серед знаменитостей були присутні: Анна Різатдінова, TAYANNA, Христина Шишпор, Юла, Макс Леонов, Олена Вінярська, Олег Пінчук, Ostrovskyi, Маша Кондратенко та інші.
Соня назвала свою виставку іронічно – "Мазня", адже саме так хейтери коментують її мистецтво. Експозиція складається із робіт різних періодів творчості авторки, які грають з поняттями хаосу та порядку. Вона використовує полотна як вираження експресії своїх емоцій, думок, тексту і фантазій. На виставці також представлена нова серія картин, над якими художниця працювала приблизно шість місяців.
Фотозоною на заході була найбільша картина на виставці, яка намальована не на полотні. На ній різними кольорами і шрифтами зображене лише одне слово – "Мазня". Родзинкою картини стала рамка із написом "Мазня у рамці".
"Сьогодні мені здається, що я все своє життя чекала на цей день, адже це моя перша персональна виставка в столиці України! 30 полотен, які пронизані любов’ю, ніжністю, вірою, надією, коханням, розчаруванням, палітрою найбільших емоцій мого життя. Якби маленька 8-річна дівчинка, яка стала переможницею VI міжнародного конкурсу дитячого малюнку в Португалії, Софія Морозюк побачила себе через 18 років, вона б сказала: "Мрії здійснюються!" Я хочу поділитися своїми мріями та почуттями, тому чекаю кожного з 21 грудня по 20 січня", – сказала Соня Морозюк.
Під час відкриття виставки зібрали 80 тисяч грн для одного із благодійних фондів. Також було продано п’ять полотен, частина прибутку з яких піде на реабілітацію дітей, які постраждали під час повномасштабної війни. Долучитися до благодійності може кожен охочий, скориставшись QR-кодом на виставці.
Вхід на виставку вільний від вівторка до неділюі від 12:00 до 19:00.
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