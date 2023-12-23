Зірки на відкритті виставки Соні Морозюк: Анна Різатдінова у лавандовій спідниці, TAYANNA – з песиком

У Києві, в Інституті проблем сучасного мистецтва, вперше відкрилася персональна виставка української художниці Соні Морозюк.

Соня Морозюк

Привітати мисткиню прийшли рідні та друзі. Серед знаменитостей були присутні: Анна Різатдінова, TAYANNA, Христина Шишпор, Юла, Макс Леонов, Олена Вінярська, Олег Пінчук, Ostrovskyi, Маша Кондратенко та інші.

Анна Різатдінова

TAYANNA

Христина Шишпор

Юла

Макс Леонов

Олена Вінярська

Олег Пінчук

Соня назвала свою виставку іронічно – "Мазня", адже саме так хейтери коментують її мистецтво. Експозиція складається із робіт різних періодів творчості авторки, які грають з поняттями хаосу та порядку. Вона використовує полотна як вираження експресії своїх емоцій, думок, тексту і фантазій. На виставці також представлена нова серія картин, над якими художниця працювала приблизно шість місяців.

Фотозоною на заході була найбільша картина на виставці, яка намальована не на полотні. На ній різними кольорами і шрифтами зображене лише одне слово – "Мазня". Родзинкою картини стала рамка із написом "Мазня у рамці".

Соня Морозюк і Христина Шишпор

Соня Морозюк і Макс Леонов

Соня Морозюк і Юла

"Сьогодні мені здається, що я все своє життя чекала на цей день, адже це моя перша персональна виставка в столиці України! 30 полотен, які пронизані любов’ю, ніжністю, вірою, надією, коханням, розчаруванням, палітрою найбільших емоцій мого життя. Якби маленька 8-річна дівчинка, яка стала переможницею VI міжнародного конкурсу дитячого малюнку в Португалії, Софія Морозюк побачила себе через 18 років, вона б сказала: "Мрії здійснюються!" Я хочу поділитися своїми мріями та почуттями, тому чекаю кожного з 21 грудня по 20 січня", – сказала Соня Морозюк.

Соня Морозюк

Під час відкриття виставки зібрали 80 тисяч грн для одного із благодійних фондів. Також було продано п’ять полотен, частина прибутку з яких піде на реабілітацію дітей, які постраждали під час повномасштабної війни. Долучитися до благодійності може кожен охочий, скориставшись QR-кодом на виставці.

Вхід на виставку вільний від вівторка до неділюі від 12:00 до 19:00.

Читайте також: