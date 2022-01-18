Коли ти власник успішного бізнесу, то жертвою медіа-кілерства можеш стати будь-якої миті, — Марія Федчук

Як пережити хвилю медіа-кілерства: досвідом ділиться фундаторка anti-age клініки в Україні.

Відома лікарка, спеціалістка у сфері anti-age медицини, докторка-дерматологиня Марія Федчук улітку минулого року стала жертвою брудної інформаційної кампанії. "Новини" про її родину, бізнес та нібито кримінальні переслідування публікувалися у стрічках як сумнівних, так і відомих українських ЗМІ, але жодна з них не містила позицію самої Марії.

Про те, як пережити хвилю замовної дискредитації та не допустити при цьому бізнес-втрат, Марія Федчук розповіла у коментарі ТСН.ua.

За її словами, за свою багаторічну лікарську практику та кар'єру у бізнесі з подібним явищем вона зіткнулася вперше.

"Почну з хорошого. Жодна замовна новина не ставила під сумнів мій професіоналізм як доктора у сфері anti-age медицини. Внаслідок вилитого бруду я не втратила жодного пацієнта. Тільки навпаки, отримала масу дзвінків та смс-повідомлень зі словами підтримки та пропозиціями про допомогу.

Звичайно ж, все написане про нібито кримінальне переслідування, про інші "злочини століття" не має нічого спільного з реальністю.

Жертвою цього акту медіа-кілерства я стала тому, що ухвалила рішення про вихід із пайового бізнесу з одним зі своїх колишніх партнерів. Йому, мабуть, не хотілося отримати на ринку нового сильного конкурента, і таким підлим шляхом він спробував, м'яко скажемо, "насолити". До речі, це чоловік. Хоча після такого вчинку – я вже в цьому не впевнена. На щастя, я доносила свою малечу і народила вчасно, незважаючи на жахливий стрес. Звісно, це було неприємно. Але згодом, чи знаєте, я вдячна за цей досвід", – каже Марія Федчук.

Сьогодні вона – засновниця та власниця інноваційної клініки у центрі Києва DR. FEDCHUK Premium anti-aging, а також компанії "М.Д.А. Україна", міжнародна тренерка американської компанії Allergan, членкиня безлічі міжнародних асоціацій та лікарка, професіоналізму якої своє здоров'я та зовнішність довіряють представники українського шоу-бізнесу та політикуму.

"Моя репутація не дозволила зруйнувати все це парочкою замовних статей. І я дійшла висновку, якщо ти власник успішного бізнесу, то жертвою медіа-кілерства можеш стати будь-якої миті. До цього потрібно бути готовим. І сприймати це варто, як визнання твого успіху", — каже лікарка.

Серед правил реагування на медіа-кілерство Марія Федчук виділяє головне. За її словами, "важливо не дати волю емоціям".

"Ті, хто замовив вас у ЗМІ, домагаються саме ваших емоцій, а отже й помилкових рішень під їх впливом. Звичайно ж, у ці моменти хочеться кричати на весь світ: "Навіщо ви пишете неправду?" Але я вирішила цього не робити, адже саме в той момент не була б почута. А, ймовірно, тільки дозволила б замовникам бруду "потирати руки". Минув час. Я, як і раніше, успішна і затребувана. Я працюю над новими продуктами з провідними вченими та лікарями по всьому світу. Я готую до запуску ще кілька важливих у своєму житті проєктів, у тому числі й соціальних, у період цькування я навіть встигла стати знову мамою і в нашій сім'ї з'явилася ще одна донечка, тому Ніцше розмірковував про труднощі, які роблять нас сильнішими, однозначно мав рацію. 100%", – поділилася Марія Федчук.

Від редакції. Влітку 2021 року проти Марії Федчук у ЗМІ було розгорнуто кампанію з дискредитації її діяльності. На її адресу бездоказово звучали звинувачення в тому, що вона, мовляв, "обманює державу", "фігурант кримінальної справи", "нагріває клієнтів", і має "чоловіка-злочинця". При цьому Марія – одна з провідних в Україні лікарок anti-age медицини. Нашу країну вона представляє на різних міжнародних конгресах, форумах, презентуючи досягнення галузі, покращені протоколи терапії, навчаючи колег інноваційним підходам.

Окрім іншого, Марія привозить до України найновіший досвід терапії та боротьби зі старінням з усього світу, організовує школи та семінари для українських лікарів-косметологів. За її плечима виведення на вітчизняний ринок багатьох міжнародних косметологічних брендів, як доглядової професійної косметики, так і в галузі апаратної косметології.