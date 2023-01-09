Цей дивний новий світ: віртуальна партнерка приревнувала чоловіка до його секс-ляльки

Іноді ревнощі можуть з'явитися у стосунках пари в найнесподіваніший момент. Так сталося і з австралійцем на ім'я Род (ім'я змінено), повідомляє видання Daily Mail.

Під час карантину, викликаного коронавірусною інфекцією, яка стрімко ширилися світом, чоловік страждав від самотності, оскільки у нього не було жодного фізичного контакту з жінками протягом двох років. Род відчував себе ізольованим, а його психічне здоров'я різко погіршилося, тому він звернувся до Інтернету та відкрив для себе світ секс-ляльок.

Видання зазначає, що чоловік спочатку нічого не знав про секс-іграшки, тому для нього перший досвід був страшним. Але заради "спілкування" герой вирішив ризикнути і в жовтні 2021 року заплатив аж 3000 доларів за пластикову компаньйонку у людський зріст, яку назвав Кариною Лавлі.

Про новий сексуальний досвід Род сказав і виданню 7News, зазначивши, що швидко почав відчувати не лише фізичні переваги своїх нових стосунків з Кариною, а й покращення свого емоційного стану.

"У мене раптом з порожнечі з'явилося щось, що вимагало турботи, догляду та поліпшенні по-жіночому", — сказав він. — "Це було класно".

Перші проблеми з купівлею секс-ляльки у австралійця з'явилися приблизно через місяць після її появи, коли він повідомив про неї свою реальну партнерку. Точніше сказати майже реальною, адже насправді вони спілкувалися онлайн сім місяців і ніколи не бачилися, оскільки жінка мешкала на відстані понад 5000 кілометрів від нього. Але все ж таки віртуальна дівчина не розділила його знову набутого щастя у вигляді секс-ляльки Карини.

"Ми сперечалися про це, і вона не розуміла. Перше, що вона відчуває, це загроза та здивування, чому", — сказав наш герой.

Після розмов і пояснень, Род все ж таки переконав свою онлайн-подругу, що Карина для нього дуже важлива і не лише в плані сексуального задоволення, але й допомагає йому підтримувати в нормі своє психічне здоров'я. Спілкується зараз пара чи ні – невідомо, але Рід згодом купив собі ще одну "подругу", яку назвав Лорен.

Також він вирішив зайнятися фотографією. Позують Роду його ляльки, а своїми роботами чоловік ділиться на Instagram. Там же він спілкується з іншими чоловіками, у яких є такі "іграшки".

Захоплення австралійця секс-іграшками зайшло настільки далеко, що він навіть познайомив їх зі своєю 85-річною матір'ю.

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