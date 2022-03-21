Із г*вна та палиць: російські жінки вчаться робити прокладки з вати та скотчу

Росія втратила найпопулярніші товари гігієни.
Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато іноземних брендів пішли з країни, відзначили постачання своєї продукції, щоб не бути спонсорами війни. Таким чином, з полиць магазинів у Росії зникли багато популярних продуктів, серед яких гігієнічні прокладки та тампони відомих фірм.
Блогери в Росії почали займатися рукоділлям, показуючи в соцмережах безглузді ролики, як зробити зі скотчу та ватних дисків прокладки. Відео поділився у своєму телеграм каналі УНІАН.
Читайте також:
- Слідом за кораблем: які бьютібренди пішли з Росії
- Ікра, алмази, коні, парфуми і навіть лижі: предмети розкоші для росіян попливли нах*й за кораблем
- Нах*й слідом за кораблями: британські маєтки російських олігархів, які мають конфіскувати
- Найбільший енергоконцерн Німеччини E.ON припинив закупівлю газу у російських компаній
- Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин у Росії
- Бренд Pandora припинив роботу в РФ та Білорусі та перерахував українським дітям 1 млн доларів