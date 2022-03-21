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Із г*вна та палиць: російські жінки вчаться робити прокладки з вати та скотчу

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Із г*вна та палиць: російські жінки вчаться робити прокладки з вати та скотчу

Sunday Mirror

Росія втратила найпопулярніші товари гігієни.

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато іноземних брендів пішли з країни, відзначили постачання своєї продукції, щоб не бути спонсорами війни. Таким чином, з полиць магазинів у Росії зникли багато популярних продуктів, серед яких гігієнічні прокладки та тампони відомих фірм.

Блогери в Росії почали займатися рукоділлям, показуючи в соцмережах безглузді ролики, як зробити зі скотчу та ватних дисків прокладки. Відео поділився у своєму телеграм каналі УНІАН.

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