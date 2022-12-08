Кохання, розрахунок, хайп або божевілля: 19-річний чоловік та його 76-річна дружина "чекають на дитину" в TikTok

У мережі зараз обговорюють незвичну пару з Італії, яка веде відеоблог із досить дивним контентом.

Здавалося б, нічого незвичайного: 19-річний тиктокер одружився з 76-річною досить заможною жінкою. Пара ділиться в TikTok відео своїх романтичних стосунків.

Джузеппе, так звати юнака, викладає в мережу відео та фото свого відпочинку, шопінгу, часто записує кумедні спільні з дружиною танці.

Однак останнім часом контент у блозі має дивний виглчд. Щасливе подружжя активно намагається переконати своїх підписників, що 76-річна жінка вагітна. Вони викладають фото та відео, на яких вона погладжує свій живіт, а її чоловік ніжно цілує його. У блозі є навіть відео, на якому жінці нібито роблять УЗД. Також пара опублікувала ролик з їхнім baby shower.

У коментарях підписники уточнюють, що це масажне крісло та масажер для обличчя, а не апарат УЗД.

Навіщо пара це робить зрозуміти поки що складно. Але ми стежитимемо за закоханими та обов'язково вам повідомимо.

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