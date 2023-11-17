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Котик із Коза ностра: домашній улюбленець підкорив Мережу

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
604
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1 хв
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Котик із Коза ностра: домашній улюбленець підкорив Мережу

Кіт-мафіозі / Фото: Credits

Котик породи манчкін розвеселив користувачів ТікТок.

Все тому, що його господар застосував ТікТок-маску у вигляді капелюха, чорних окулярів та цигарки. Кіт став схожим на мафіозі, а через специфічну ходу, зумовлену фізичними особливостями, має кумедний вигляд.

Коментатори у захваті від пухнастого та діляться своїми асоціаціями:

  • "томас шелбі котяча версія"
  • "я тащусь від манчкінів"
  • "кіт з Коза ностра"
  • "хрещений кіт!"
@munchkin.italia ♬ son original - Afro Stars Music

Нагадаємо, раніше ми писали про кошенята розсмішили Мережу шпигунськими вміннями.

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Дата публікації
Перегляди
604
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