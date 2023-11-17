Котик із Коза ностра: домашній улюбленець підкорив Мережу

Все тому, що його господар застосував ТікТок-маску у вигляді капелюха, чорних окулярів та цигарки. Кіт став схожим на мафіозі, а через специфічну ходу, зумовлену фізичними особливостями, має кумедний вигляд.

Коментатори у захваті від пухнастого та діляться своїми асоціаціями:

"томас шелбі котяча версія"

"я тащусь від манчкінів"

"кіт з Коза ностра"

"хрещений кіт!"

Нагадаємо, раніше ми писали про кошенята розсмішили Мережу шпигунськими вміннями.

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