Котик із Коза ностра: домашній улюбленець підкорив Мережу

Котик породи манчкін розвеселив користувачів ТікТок.
Все тому, що його господар застосував ТікТок-маску у вигляді капелюха, чорних окулярів та цигарки. Кіт став схожим на мафіозі, а через специфічну ходу, зумовлену фізичними особливостями, має кумедний вигляд.
Коментатори у захваті від пухнастого та діляться своїми асоціаціями:
- "томас шелбі котяча версія"
- "я тащусь від манчкінів"
- "кіт з Коза ностра"
- "хрещений кіт!"
@munchkin.italia ♬ son original - Afro Stars Music
Нагадаємо, раніше ми писали про кошенята розсмішили Мережу шпигунськими вміннями.
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