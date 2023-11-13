Нахабна такса розірвала Мережу: люди не очікували такої зухвалості

Мережею шириться відео з таксою, яка лежить на ліжку та, просунувши голову між ніг господині, витягає з її тарілки пасту.

Видно власниця вирішила провести вечір наодинці із улюбленою стравою, але в її чотирилапого друга був на це свій погляд.

Люди у коментарях відразу згадали сцену з мультфільму "Леді і Блудько", де собаки їли пасту.

Вони пишуть:

"О, Боже! Чи можна бути більш розбещеним?"

"Такси дуже розумні і зухвалі, як я"

"Який дорогоцінний шнобель"

"Це усюди у моїй стрічці вже кілька днів"

"Ото капосник, але який симпатичний, брюнет))".

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