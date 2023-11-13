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Нахабна такса розірвала Мережу: люди не очікували такої зухвалості

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
212
Час на прочитання
1 хв
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Нахабна такса розірвала Мережу: люди не очікували такої зухвалості

Такса / Фото: Credits

В Інтернеті набирає популярності відео з кумедною чотирилапою нахабою. Коментатори сміються з  улюбленця.

Мережею шириться відео з таксою, яка лежить на ліжку та, просунувши голову між ніг господині, витягає з її тарілки пасту.
Видно власниця вирішила провести вечір наодинці із улюбленою стравою, але в її чотирилапого друга був на це свій погляд.
Люди у коментарях відразу згадали сцену з мультфільму "Леді і Блудько", де собаки їли пасту. 
Вони пишуть:

  • "О, Боже! Чи можна бути більш розбещеним?"
  • "Такси дуже розумні і зухвалі, як я"
  • "Який дорогоцінний шнобель"
  • "Це усюди у моїй стрічці вже кілька днів"
  • "Ото капосник, але який симпатичний, брюнет))".

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Дата публікації
Перегляди
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