Нахабна такса розірвала Мережу: люди не очікували такої зухвалості

В Інтернеті набирає популярності відео з кумедною чотирилапою нахабою. Коментатори сміються з улюбленця.
Мережею шириться відео з таксою, яка лежить на ліжку та, просунувши голову між ніг господині, витягає з її тарілки пасту.
Видно власниця вирішила провести вечір наодинці із улюбленою стравою, але в її чотирилапого друга був на це свій погляд.
Люди у коментарях відразу згадали сцену з мультфільму "Леді і Блудько", де собаки їли пасту.
Вони пишуть:
- "О, Боже! Чи можна бути більш розбещеним?"
- "Такси дуже розумні і зухвалі, як я"
- "Який дорогоцінний шнобель"
- "Це усюди у моїй стрічці вже кілька днів"
- "Ото капосник, але який симпатичний, брюнет))".
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