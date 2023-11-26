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Собаче спа: Мережею шириться відео з милим домашнім улюбленцем

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
315
Час на прочитання
1 хв
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Собаче спа: Мережею шириться відео з милим домашнім улюбленцем

Пес Менію / Фото: Credits

В Instagram набирає популярності блог пса Менію породи Шіба-іну з Китаю. На сторінку собаки підписані більше ніж мільйон людей.

Господар регулярно влаштовує б'юті процедури для домашнього улюбленця. В одному з відео показав цей процес.

Псу підстригли та підпиляли кігті. Підстригли шерсть на лапах, помили їх, намастили гелем та зробили масаж. Також Менію почистили вуха та зуби. Наостанок собаці намазали ніс кремом та причесали.

Коментатори у відео захоплюються доглядом за Менію та кажуть, що не проти були б спробувати і на собі цей комплекс процедур. Вони пишуть:

  • "Я вмію гавкати. Мені теж потрібен цей день для догляду та спа".
  • "Ця собака така розпещена, чи можу я теж бути такою? Чи є якийсь шанс?"
  • "Де я можу замовити такий спа-день?"
  • "Хотів би я бути таким же миролюбним і ловити дзен, як цей шіба-іну"

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Дата публікації
Перегляди
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