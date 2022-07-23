У купальниках кольору металік: сестри Кардашян у гламурних луках засмагали на пляжі

Кім показала у соцмережі світлини з відпустки на острові.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімки з відпочинку зі своєю сестрою Глое. Вони приймали сонячні ванни на пляжі, а потім купалися під душем просто неба.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Сестри мали гламурний вигляд. Вони одягли купальники кольору металік - Глое була у суцільному, а Кім – у роздільному. Пляжні луки вони доповнили стильними окулярами.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Красуні продемонстрували звабливі форми, які підкреслили купальниками.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, нещодавно Кім приміряла бежевий обтислий комбінезон-сіточку на тонких бретельках зі зйомними рукавами-рукавичками. Аутфіт вона доповнила білявим волоссям до п'ят.

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