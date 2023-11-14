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"Я у мами інженер": кулінар розсмішив своєю вигадкою Instagram-спільноту

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
285
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"Я у мами інженер": кулінар розсмішив своєю вигадкою Instagram-спільноту

Чоловік адаптував ручний міксер / Фото: www.credits

Кулінарка Рейчел Ло у своєму Instagram поділилась кумедним відео, яке зняв її друг.

Дівчина виклала це відео та підписала:
"Я сказала своєму другові, що йому потрібен стаціонарний міксер (планетарний — ред.) для рецепта, і ось відео, яке він мені надіслав".

На відео ми бачимо, що хлопець, за відсутності стаціонарного міксеру, знайшов вихід із ситуації. Адаптував ручний міксер, поставивши його на решітку, а вінчики просунув крізь її прути. Таким чином міксер дійсно стоїть і може збивати продукти, поки його власник виконує інші процеси. 

Рейчел визнала, що це дійсно геніальний підхід, а коментатори під її постом вибухнули емоціями:

  • "Це не дурня, якщо це працює"
  • "Бідність робить з нас геніїв"
  • "Це поки раптом не зісковзне й ти матимеш суміш для пирога на стелі і міксер зі спрагою крові"
  • "Хм, я дійсно вражена. Робить ту ж роботу за меншу ціну. В мене є стаціонарний міксер, але я надаю перевагу ручному))). Можете взяти мій, якщо хочете. Він надто громіздкий"
  • "Я у мами інженер, але це дійсно працює".

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Дата публікації
Перегляди
285
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