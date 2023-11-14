"Я у мами інженер": кулінар розсмішив своєю вигадкою Instagram-спільноту

Кулінарка Рейчел Ло у своєму Instagram поділилась кумедним відео, яке зняв її друг.
Дівчина виклала це відео та підписала:
"Я сказала своєму другові, що йому потрібен стаціонарний міксер (планетарний — ред.) для рецепта, і ось відео, яке він мені надіслав".
На відео ми бачимо, що хлопець, за відсутності стаціонарного міксеру, знайшов вихід із ситуації. Адаптував ручний міксер, поставивши його на решітку, а вінчики просунув крізь її прути. Таким чином міксер дійсно стоїть і може збивати продукти, поки його власник виконує інші процеси.
Рейчел визнала, що це дійсно геніальний підхід, а коментатори під її постом вибухнули емоціями:
- "Це не дурня, якщо це працює"
- "Бідність робить з нас геніїв"
- "Це поки раптом не зісковзне й ти матимеш суміш для пирога на стелі і міксер зі спрагою крові"
- "Хм, я дійсно вражена. Робить ту ж роботу за меншу ціну. В мене є стаціонарний міксер, але я надаю перевагу ручному))). Можете взяти мій, якщо хочете. Він надто громіздкий"
- "Я у мами інженер, але це дійсно працює".
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