"Євробачення-2022": розглядаємо яскраві образи переможців першого півфіналу

В Італії відбувся перший півфінал конкурсу "Євробачення-2022". В результаті голосування гурт Kalush Orchestra, пройшов у фінал конкурсу, також у фінал вийшли представники ще дев'яти країн.

Образи всіх фіналістів конкурсу були дуже яскравими і дійсно апам'ятались, тому пропонуємо розглянути їх докладніше.

Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry

Учасник від Швейцарії з дуже незвичайним тембром, вибрав для свого виступу total black look, що складався із стильної шкіряної куртки із білою вишивкою. Також в образі були присутні лаконічні штани та водолазка. Оригінальним акцентом стала велика срібна сережка у вусі.

Маріус Беар зі Швейцарії / Фото: Associated Press

Вірменія: Rosa Linn – Snap

21-річна вірменська співачка також обрала зручний штанний образ, у якому поєднала білу сорочку зі штанами та футболкою, також на ній були білі кеди Converse. Цей образ практично зливався з білими декораціями на сцені, але вигляд це мало оригінальний.

Rosa Linn з Вірменії / Фото: Associated Press

Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól

Учасниці гурту Systur – три сестри Сігрідур, Елізабет та Елін Ейторсдоттір. Для свого виступу дівчата обрали ретрообрази у стилі 70-х років. Зокрема в їхньому вбранні були штани-кльош, високі чоботи, зачіски з косичками та міні. Усі вбрання співачок мали дуже стильний вигляд.

Systur з Ісландії / Фото: Associated Press

Литва: Monika Liu – Sentimentai

Найвишуканішою вчора була литовка Моніка Лью, оскільки обрала довгу блискучу сукню з американською проймою, яка, окрім плечей, оголила і спину зірки. Також впізнаваності Моніці додала її стильна зачіска боб.

Моніка Лю з Литви / Фото: Associated Press

Португалія: MARO – Saudade Saudade

24-річна представниця Португалії обрала фіолетовий костюм з градієнтним розфарбуванням. Образ дівчина доповнила двома косичками.

MARO з Португалії / Фото: Associated Press

Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Найбільш незвичайним виступом першого півфіналу точно стала постановка цих жовтих вовків з Місяця. Попри те, що облич співаків видно не було, вбрання їхні були дуже стильні: чорні костюми, білі сорочки та краватки. Також хлопці одягли білі кеди Adidas.

Subwoolfer з Норвегії / Фото: Associated Press

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Аманда Тенфіорд, яка цього року представляла сонячну Грецію, обрала для свого виступу сукню від відомої грецької модельєрки Селії Критаріоті. Вбрання було виконане із напівпрозорої тканини, що переливалася, а також мало довгі рукави.

Аманда Тенфіорд з Греції / Фото: Associated Press

Україна: Kalush Orchestra – Stefania

Вбрання Kalush Orchestra заслуговують на особливу увагу, адже образи кожного учасника були детально продумані. Над костюмами та стилем гурту працював стиліст Назар Дідик, однак до роботи долучалися й етнографиня, галеристка, дизайнерка Роксоляна Шимчук та художниця з костюмів Ольга Карпов. Кожен образ відрізнявся, проте всі вони наповнені національними елементами.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Також незабутнім став цього колективу, зокрема і через незвичайні вбрання, які були сумішшю сучасності та етніки.

Zdob şi Zdub & Frații Advahov з Молдови / Фото: Associated Press

Нідерланди: S10 – De Diepte

Стін ден Голандер вразила не лише запам'яталася пронизливим виконанням, але й незвичайним образомtotal black look від нідерландського дизайнера Viktor & Rolf. Образ складався з широких оверсайз штанів із заниженою талією і жакета, що нагадував сюртук. Завершили цей лук лише кеди та дуже лаконічний макіяж.

S10 з Нідерландів / Фото: Associated Press

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