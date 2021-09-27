Жертва моди: Емілі Ратаковскі одяглася як дорожній знак

Мода часом буває підступною. Ти дивишся на себе і бачиш модний образ, а решта бачать в цьому образі щось зовсім інше.

Злий жарт зіграли з Емілі Ратаковскі ефектні чоботи, які вона взула на захід, присвячений показу нової колекції Versace на Тижні прет-а-порте в Мілані.

Образ загалом був підібраний дуже ретельно. На Емілі був чорний блейзер оверсайз, вдітий на голе тіло, який демонстрвав присутнім чорний ліфчик в глибокому декольте, і чорні штани, які модель заправила в чоботи. Доповнювали лук сонцезахисні окуляри, як відомо, абсолютно незамінні в дощ, і маленька сумочка.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Але от самі чоботи дуже нагадували попереджувальну стрічку або дорожній знак, який ставлять в місцях об'їзду або дорожніх робіт.

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Вигляд це мало досить комічний.

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