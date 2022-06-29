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Квіти, іграшки і сльози: біля знищеного ТЦ "Амстор" кременчуківці створили імпровізований меморіал

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Квіти, іграшки і сльози: біля знищеного ТЦ "Амстор" кременчуківці створили імпровізований меморіал

Кременчук / Фото: Getty Images

Містяни зносять квіти та дитячі іграшки, щоб вшанувати пам'ять жертв російського теракту.

У Кременчуці, де росіяни цинічно обстріляли торговий центр "Амстор", триває триденна жалоба за загиблими.

За офіційними даними загинуло 18 людей, знайдено ще 8 фрагментів тіл, понад 30 цивільних вважаються зниклими безвісти.

Біля ТЦ містяни створили імпровізований меморіал. Кременчуківці несуть туди квіти, м'які іграшки, іграшкові машинки, лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих невинних людей, серед яких були і діти.

Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press

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