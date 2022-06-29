Квіти, іграшки і сльози: біля знищеного ТЦ "Амстор" кременчуківці створили імпровізований меморіал

Містяни зносять квіти та дитячі іграшки, щоб вшанувати пам'ять жертв російського теракту.

У Кременчуці, де росіяни цинічно обстріляли торговий центр "Амстор", триває триденна жалоба за загиблими.

За офіційними даними загинуло 18 людей, знайдено ще 8 фрагментів тіл, понад 30 цивільних вважаються зниклими безвісти.

Біля ТЦ містяни створили імпровізований меморіал. Кременчуківці несуть туди квіти, м'які іграшки, іграшкові машинки, лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих невинних людей, серед яких були і діти.

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Getty Images

Кременчук / Фото: Getty Images

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Getty Images

Кременчук / Фото: Getty Images

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

Кременчук / Фото: Associated Press

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