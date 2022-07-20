Маленька киянка отримала гран-прі на дитячому фестивалі у Болгарії

У Болгарії вперше відбувся дитячий фестиваль United Kids, засновником, президентом та головою журі якого став Руслан Квінта.

Серед учасників, крім дітей із Болгарії, були й українці з різних куточків нашої країни.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

До складу журі увійшли: українська співачка Катерина Бужинська, співачка, педагогиня з вокалу телешоу "Голос Болгарії" Теодора Орешенська, засновник київської творчої платформи Super Школа, композитор і педагог з вокалу Влад Зеленський, акторка і модель родом з України Лана Павлова, півфіналіст телевізійного шоу "Голос Болгарії-2021" Georgi Kostadinov. Ведучим галаконцерту був Andrew Voinikov, який говорив українською і болгарською мовами.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Спеціальною гостею фестивалю стала солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка потішила глядачів своїм виступом.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Бужинська на галаконцерті разом із усіма учасниками фестивалю виконала пісню "Діти за мир в усьому світі". На сцені артистка продемонструвала розкішний образ у патріотичній синьо-жовтій сункі.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

У фестивалі серед дітей віком 6-9 років перемогла Сіана Андреєва з Болгарії. У віковій категорії 10-12 років перше місце посіла Деніца-Івана Камбурова з міста Софія. Серед учасників вікової категорії 13-14 років гран-прі фестивалю отримала киянка Софія Самолюк, друге місце посіла і стала володаркою спеціального призу Женя Кринчева з Болгарії. А серед юних талантів віком 15-16 років перемогу здобула Катерина Старушко з українського міста Бердянськ.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Головний приз фестивалю - 1 500 євро - розділили між переможцями. А приз – пісня від композитора Руслана Квінти – дістався володарці гран-прі Софії Самолюк. Квінта також пообіцяв написати пісню і для обдарованої болгарської дівчини Жені Кринчевої.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

"United Kids - це чудовий подарунок для нашої Батьківщини: ми прагнули того, щоб наша країна, завдяки обдарованим дітям, була в усіх на вустах за кордоном. І фестиваль дійсно сприяв досягненню цієї мети. Ми створили свято для дітей та їхніх батьків і тим намагалися втамувати біль, що завдає їм війна, вселити в них надію на світле майбутнє і швидке повернення додому. З вірою в нашу перемогу", - написала Бужинська у своєму дописі про фестиваль в Instagram.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

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