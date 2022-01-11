На що потрібно звертати увагу, вибираючи антивіковий крем Новини компаній

На що потрібно звертати увагу, вибираючи антивіковий крем Новини компаній

Фахівці радять вибирати косметичні засоби різних лінійок, але одного випробуваного виробника.

Антивікова косметика – це, мабуть, саме той випадок, коли не варто економити, а звертати увагу насамперед на склад і якість продукту.

ТСН.ua зібрав найважливіші поради фахівців з цього приводу.

Крем від зморшок мас-маркет чи еліт – чи є відмінності?

Креми класу мас-маркет можна купити у будь-якому маркеті буквально за копійки. Але давайте відповімо собі чесно: хіба може якісна робоча сертифікована косметика з антивіковою дією коштуватиме 50-100 гривень? А якщо ще й прибрати із вартості роздрібні націнки, вартість транспортування та пакування? Сумнівно, щоб усередині баночки після цього виявився справді якісний, безпечний продукт…

Головна відмінність засобу еліт та люкс класу – у складі активні діючі компоненти натурального походження. Проходять багаторівневі тестування та сертифікацію. А значить, більш безпечні та реально працюють.

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Основне завдання антивікового крему - проникнути якнайглибше в шари дерми. Щоб забезпечити не лише швидкий візуальний результат, а й реальні зміни у стані шкіри.

Бажано мати у своєму арсеналі не один, а кілька кремів з різним складом, щоб шкіра отримувала максимум корисних речовин і водночас привчалася виробляти їх самостійно, а не лише отримувати ззовні. Інакше відбувається звикання і позитивний результат швидко зникає.

Фахівці радять вибирати косметичні засоби різних лінійок, але одного випробуваного виробника. Наприклад, крем Lambre Ultra Hyaluronic Line для заповнення зморшок можна чергувати з Anti-Pollution face cream того ж бренду, з активною антиоксидантною дією.

Як продовжити молодість?

Найменше прямих сонячних променів. Постійний вплив інфрачервоних та ультрафіолетових променів негативно позначається на стані шкіри, знижує регенерацію, сприяє пігментації та в'ялості.

Рух – це здоров'я. Вся справа в кровообігу та лімфотоку, від яких залежить і стан шкіри в тому числі. А прогулянки на свіжому повітрі покращують колір обличчя. При малорухливому способі життя зменшується виробництво кальцію.

Збалансоване харчування. У раціоні краще звести до мінімуму кількість борошняного, смаженого, копченого, солодкого. Більше свіжих сезонних овочів, фруктів, зелені. Обов'язково – корисні жири та білок.

Нікотин негативно впливає не лише на судини, серце та легені. Результат його дії у прямому сенсі видно на обличчі: жовтизна, в'ялість, сірість шкіри, а з роками накопичуються та впливають на обмінні процеси. Тому відмовлятися від куріння лікарі рекомендують поступово, знижуючи кількість сигарет щодня на одну чи дві.

Нічний сон важливий. Уві сні організм не тільки відпочиває, а й виробляє, засвоює найбільшу кількість поживних речовин. А така важлива для молодості речовина, як мелатонін, взагалі виробляється тільки під час сну в темний період доби.

Ці прості поради у поєднанні з правильним доглядом допоможуть відстрочити вікові прояви та зберегти молодість якнайдовше.

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