На що потрібно звертати увагу, вибираючи антивіковий крем

Фахівці радять вибирати косметичні засоби різних лінійок, але одного випробуваного виробника.
Антивікова косметика – це, мабуть, саме той випадок, коли не варто економити, а звертати увагу насамперед на склад і якість продукту.
ТСН.ua зібрав найважливіші поради фахівців з цього приводу.
Крем від зморшок мас-маркет чи еліт – чи є відмінності?
Креми класу мас-маркет можна купити у будь-якому маркеті буквально за копійки. Але давайте відповімо собі чесно: хіба може якісна робоча сертифікована косметика з антивіковою дією коштуватиме 50-100 гривень? А якщо ще й прибрати із вартості роздрібні націнки, вартість транспортування та пакування? Сумнівно, щоб усередині баночки після цього виявився справді якісний, безпечний продукт…
Головна відмінність засобу еліт та люкс класу – у складі активні діючі компоненти натурального походження. Проходять багаторівневі тестування та сертифікацію. А значить, більш безпечні та реально працюють.
Основне завдання антивікового крему - проникнути якнайглибше в шари дерми. Щоб забезпечити не лише швидкий візуальний результат, а й реальні зміни у стані шкіри.
Бажано мати у своєму арсеналі не один, а кілька кремів з різним складом, щоб шкіра отримувала максимум корисних речовин і водночас привчалася виробляти їх самостійно, а не лише отримувати ззовні. Інакше відбувається звикання і позитивний результат швидко зникає.
Фахівці радять вибирати косметичні засоби різних лінійок, але одного випробуваного виробника. Наприклад, крем Lambre Ultra Hyaluronic Line для заповнення зморшок можна чергувати з Anti-Pollution face cream того ж бренду, з активною антиоксидантною дією.
Як продовжити молодість?
- Найменше прямих сонячних променів. Постійний вплив інфрачервоних та ультрафіолетових променів негативно позначається на стані шкіри, знижує регенерацію, сприяє пігментації та в'ялості.
- Рух – це здоров'я. Вся справа в кровообігу та лімфотоку, від яких залежить і стан шкіри в тому числі. А прогулянки на свіжому повітрі покращують колір обличчя. При малорухливому способі життя зменшується виробництво кальцію.
- Збалансоване харчування. У раціоні краще звести до мінімуму кількість борошняного, смаженого, копченого, солодкого. Більше свіжих сезонних овочів, фруктів, зелені. Обов'язково – корисні жири та білок.
- Нікотин негативно впливає не лише на судини, серце та легені. Результат його дії у прямому сенсі видно на обличчі: жовтизна, в'ялість, сірість шкіри, а з роками накопичуються та впливають на обмінні процеси. Тому відмовлятися від куріння лікарі рекомендують поступово, знижуючи кількість сигарет щодня на одну чи дві.
- Нічний сон важливий. Уві сні організм не тільки відпочиває, а й виробляє, засвоює найбільшу кількість поживних речовин. А така важлива для молодості речовина, як мелатонін, взагалі виробляється тільки під час сну в темний період доби.
Ці прості поради у поєднанні з правильним доглядом допоможуть відстрочити вікові прояви та зберегти молодість якнайдовше.
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