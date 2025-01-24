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"Над морем туману": міністри культури України та Німеччини відвідали українську галерею в Берліні

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"Над морем туману": міністри культури України та Німеччини відвідали українську галерею в Берліні

“…над морем туману”

“…над морем туману” — діалог українського художника Сергія Кондратюка та німця Нільса Зіверса. Назва виставки натякає на творчість Каспара Давіда Фрідріха — видатного романтика, чиї роботи передають відчуття самотності й духовного зв’язку людини з природою.

Міністри культури України Микола Точицький та Німеччини Клаудія Рот стали першими відвідувачами виставки “…над морем туману” в Serpen Gallery.

Микола Точицький, Наталка Якимович та Клаудія Рот / ©
Микола Точицький, Наталка Якимович та Клаудія Рот

За словами засновниці єдиної у ФРН української галереї Наталки Якимович, ініціаторкою візиту стала саме німецька урядовиця: “Довелося терміново розвішувати картини, бо відкриття було заплановане на пʼятницю”. 

Наталки Якимович та Клаудія Рот / ©
Наталки Якимович та Клаудія Рот
“…над морем туману” / ©
“…над морем туману”
“…над морем туману” / ©
“…над морем туману”
“…над морем туману” / ©
“…над морем туману”
“…над морем туману” / ©
“…над морем туману”

У залі галереї міністрам також показали роботи українських художників Ксенії Гнилицької, Віталія Протосені, Віталія Кравця, Олексія Золотаря, Олексія Кондакова, Софії Голубєвої та проєкту Etchingroom1.

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