Надзюрити у гранчак і капнути йоду: росіяни винайшли спосіб, як без тесту перевіритися на вагітність

Надзюрити у гранчак і капнути йоду: росіяни винайшли спосіб, як без тесту перевіритися на вагітність

Тепер у Росії визначити вагітність можна швидко і економно.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і через запровадження санкцій, росіяни змушені вигадувати собі замінники імпортних товарів та продуктів, які зникли з полиць їхній магазинів. Одна росіянка вигадала, чим можна замінити тести на визначення вагітності. Своїм лайфхаком вона поділилася у соцмережі. Відео опублікували на телеграм-каналі "Боже, яке кончене!"

Авторка відео пропонує своїм співгромадянкам замість тесту перевірити наявність вагітності народним способом. Для цього потрібно надзюрити у радянський гранчак – це обов'язково – він додасть кожній російській жінці патріотичності. Далі взяти аркуш паперу, вмочити його у сечу і покласти на стіл. Після цього на цей папірець потрібно щедро крапнути йоду.

"Якщо колір йоду не зміниться, то ви не вагітні, а якщо колір йоду стане іншого кольору, тобто бузкового, як зараз, то ви вагітні", - говорить авторка відео.

Зазначимо: повторювати такі дії українцям ми не рекомендуємо.

Нагадаємо, раніше російські домашні рукодільниці пропонували робити прокладки із вати і скотчу.

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