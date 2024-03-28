Нагодувати усіх: як благодійні гарячі кухні підтримують українців на прифронтових територіях

Благодійна організація FoodBank Ukraine підтримує роботу гарячих кухонь по всій Україні. Щоб забезпечити чистоту благодійних кухонь, бренди Domestos, Cif, SAVO та Coccolino долучились до ініціативи.

Через війну значна частина українців опинилась в умовах, де неможливо забезпечити себе елементарним і найнеобхіднішим – приготувати гарячу їжу. Населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення у Харківській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, стали особливо вразливими, адже навіть доставка продуктів туди є ризикованою та складною. Через небезпеку, відсутність газу, електрики, магазинів та транспорту, життя людей на цих територіях стало надзвичайно складним.

Аби хоча б частково покрити потреби громадян, благодійна організація FoodBank Ukraine, за фінансової підтримки партнерів та спільно з локальними благодійними організаціями, забезпечують роботу гарячих кухонь. Це спеціально обладнані приміщення, де готують їжу, а потім доставляють її на точки роздачі. Загалом діє 21 така точка у містах та селах України. Працюють такі кухні у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та 6 деокупованих селищах Харківщини.

Підтримка благодійників

На початку року до реалізації проєкту з гарячими кухнями долучилась компанія Unilever, яка зі свого боку надала продукцію для підтримки чистоти у приміщеннях, де відбувається процес приготування їжі. Лише за перший квартал 2024 року компанія передала понад 300 одиниць засобів для дезінфекції та чищення поверхонь, миття підлоги, гелів для прання таких брендів як Domestos, Cif, SAVO та Coccolino.

"Завдяки постачанню засобів побутової хімії від Unilever ми можемо підтримувати чистоту на кухнях, де готується їжа для людей, які потребують допомоги. Це надзвичайно важливо, адже чистота та гігієна – це запорука безпечного та якісного харчування. Ми щиро вдячні Unilever за їхню відповідальність та турботу про людей", - розповідає Юлія Лемберг, генеральна директорка FoodBank Ukraine.

Чому робота гуманітарних кухонь така важлива?

Гарячі кухні надають безплатне харчування для тисяч самотніх людей, сімей з дітьми, ВПО, людей з інвалідністю та незахищених груп населення, які живуть в умовах війни. Крім того, ці кухні стають місцем, де люди можуть зігрітися, поспілкуватися та отримати емоційну підтримку.

«Ми розуміємо наскільки актуальною є робота гарячих кухонь та доставка теплої їжі туди, де люди не можуть приготувати її самостійно. Також не менш важливим є питання гігієни та підтримання чистоти в місцях приготування. Продукти наших брендів легко справляються з цим завданням і ми раді бути корисними для даної ініціативи», – зазначає Світлана Нікіфорець, бренд-менеджер компанії Unilever Україна.

У планах Unilever – подальша підтримка ініціативи та українців, якими опікується фонд.

Актуальну інформацію про роботу та діяльність гарячих кухонь у Харкові, Одесі, Дніпрі та інших населених пунктах ви можете дізнатись у соціальних мережах FoodBank Україна.

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