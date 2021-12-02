Новорічні тренди: що можна подарувати другій половинці

Грудень – не просто останній календарний місяць, а чудова пора, коли ми стаємо виконавцями бажань для наших близьких, друзів та других половинок. Але якщо ви хочете по-доброму здивувати і точно порадувати своїм подарунком того, хто вам дорогий, не варто зупинятися на щорічних банальностях.

Зверніть увагу на подарункові тренди, які вийшли на вершину споживчого рейтингу цього року.

Спальні аксесуари

Оскільки в останні два роки багато хто з нас став більше часу проводити вдома, то і вимоги до комфорту домашнього інтер'єру зросли. Особливо у спальні. Ми стали більше думати про зручність та здоров'я сну. У цьому контексті подарунком можуть стати подушки та ковдри із сучасними наповнювачами. Наприклад, подушка з адаптивного матеріалу з "ефектом пам'яті", з аналога якого ще роблять скафандри для космонавтів, а також ортопедичні матраци латексні з розумними пружинами, легкі бамбукові ковдри, латексні топпери і багато іншого.

Товари для дорослих

Урізноманітнити подружнє життя і додати до нього "вогник" можуть спеціальні іграшки для дорослої аудиторії. Вони стануть чудовим подарунком-сюрпризом, який, при правильному підході, освіжить взаємини і відкриє нові грані для вираження кохання. А які саме товари ви підберете для подарунка — це ви вирішите самі, враховуючи свої переваги і переваги партнера. Знайти багато товарів цієї категорії ви можете і в Інтернеті, відвідавши секс шоп Tochka G.

Подарунки з індивідуальністю

Ще один популярний тренд – це подарунки в єдиному екземплярі, з індивідуальними рисами, яких немає більше жодного аналогічного виробу. Цей тренд переживає друге народження разом із сервісами, які дозволяють замовити футболку з унікальним дизайном чи фото, а також аналогічними сервісами друку на кераміці, полотнах та інших поверхнях. Сюди цього року додалися сервіси 3D-друку та різання по дереву, які також приймають замовлення на індивідуалізовані подарунки.

Подарункові карти

Цей тренд прийшов до нас із Європи. Там навіть близькі люди часто дарують один одному гроші або їхній аналог – подарункові картки на відвідування SPA та косметичних салонів, подарункові картки мережевих магазинів косметики та одягу, навіть карти у ресторани та кафе. Можливо, якщо ви знаєте улюблене місце для шопінгу своєї другої половинки, то така подарункова карта стане чудовим доповненням до основного подарунку.