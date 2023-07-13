10 років на троні: бельгійський палац представив нові портрети короля Філіпа та королеви Матильди

Напередодні святкування, яке відбудеться 21 липня, бельгійський королівський дім представив нові портрети короля Філіпа та його дружини королеви Матильди.

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На одному з них Матильда зображена у фіолетовій вечірній сукні з прозорою вставкою на грудях, декольте у формі серця та плісованою спідницею від Armani Prive. Волосся її зібране в зачіску, а на голові тіара Дев'яти провінцій. Король Філіп – у військовій формі.

На іншому знімку Її Величність у білій сукні середньої довжини від Natan Couture, взута в замшеві туфлі нюдового кольору від Dior. Образ вона доповнила гарним укладанням та сережками з діамантами й перлами королеви Фабіоли.

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Нагадаємо, батько Філіпа – король Альберт II – оголосив 3 липня 2013 року, що зречеться престолу на користь Філіпа 21 липня 2013 року. Приблизно через годину після зречення короля Альберта ІІ принц Філіп був приведений до присяги як король Бельгії. Його старша дитина – принцеса Єлизавета – стала його прямою спадкоємицею і буде першою королевою Бельгії після зречення Філіпа або його смерті.

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