10 років разом: король і королева Бутану відсвяткували олов'яну річницю

Король Бутану Джігме Кхесар Намгьял Вангчук і його дружина королева Джецун Пема Вангчук одружилися 13 жовтня 2011 року в Пунакха Дзонг.

Королівська весільна церемонія відбулася спочатку в Пунакха, а потім в Тхімпху і Паро. Під час церемонії король нагородив кохану короною і офіційно оголосивши її королевою Королівства Бутан. Королівське весілля відбулося в традиційному буддистському стилі з традиціями. У шлюбі у пари народилося двоє синів.

Король і королева Бутану / Associated Press

Associated Press

На честь річниці королева опублікувала в соцмережі гарне фото з чоловіком. На знімку вони позують обнявшись в саду і одягнені у традиційні вбрання своєї країни.

Читайте також: Королівська родина Бутану відсвяткувала перший день народження сина і показала чарівні фото

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання