10 років від дня весілля: розглядаємо два весільних образи княгині Монако Шарлін

Сьогодні княже подружжя Монако святкує 10 років від дня свого весілля.

У червні 2010 року палац офіційно оголосив про те, що князь Альбер II, якому на той момент було 53 роки одружується з 33-річною професійною плавчинею, учасницею Олімпійських ігор з ПАР.

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Getty Images

Про історію знайомства і кохання цієї пари ми вже вам розповідали в цьому матеріалі. Сьогодні хочеться згадати два прекрасних образи, в яких майбутня принцеса йшла під вінець.

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Getty Images

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Associated Press

Громадянська церемонія Шарлін і Альбера відбулася 1 липня 2011 року в Тронному залі Княжого палацу Монако. На ній майбутня княгиня з'явилася в небесно-блакитному вбранні, що складався із штанів-палаццо з шифону та подовженого жакета, дизайн якого розробив креативний директор Chanel і Fendi Карл Лагерфельд. Кутюр'є також був присутній на весіллі монакської пари, але вже 2 липня, в день їхнього вінчання.

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Getty Images

У Шарлін було лаконічне укладання з легкими кучерявими завитками і дуже ніжний макіяж. З прикрас були лише сережки-цвяшки з діамантами у вухах. Манікюр також був виконаний у світлих відтінках.

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Getty Images

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Вінчання відбулося 2 липня 2011 року в каплиці Saint Devote всередині королівського палацу. Цього дня, коли Шарлін не могла стримати сліз чи то від хвилювання, чи то від чуток про чергову зраду Альбера II, була одягнена в білу шовкову сукню від італійського дизайнера Джорджіо Армані з п'ятиметровим шлейфом, прикрашену 40 000 кристалів Swarovski і 20 000 перламутровими краплями. Сукня була з вирізом і відкривала плечі княгині, також волосся Шарлін зібрали в тугий низький пучок, і вона була зовсім без прикрас.

Княгиня Шарлін з батьком Майклом / Associated Press

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Associated Press

Під вінець Шарлін вів батько Майкл Віттсток. На самій церемонії були присутні 850 гостей, а транслювали її на гігантських екранах на Двірцевій площі приблизно для 3 500 жителів Монако.

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Associated Press

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Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II (10 фото)

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