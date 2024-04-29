13 років від дня весілля: як Кейт Міддлтон полювала за принцом Вільямом

29 квітня 2024 року Кейт Міддлтон та принц Вільям святкують тринадцяту річницю від дня свого весілля. Їхня історія кохання була довгою, повною колотнеч і навіть кількох скандалів.
Пропозиції руки і серця Кейт Міддлтон очікувала довгих дев'ять років, у настільки довгого терпіння є дуже просте пояснення. Кейт дуже хотіла вийти заміж, народити багато дітей і завести собаку. І все це Кетрін вдалося втілити в життя.
Що відомо про дитинство Кейт Міддлтон
Кейт є старшою дитиною Керол і Майкла Міддлтонів. Дівчинка з'явилася на світ 9 січня 1982 року в місті Редінг, в англійському графстві Беркшир. Батьки Кейт не були аристократами, вони познайомилися під час роботи в цивільній авіації. Керол працювала стюардесою, а її майбутній чоловік був диспетчером, а пізніше — пілотом British Airways. Коли Кейт було два роки, її батька перевели у робочих справах до столиці Йорданії — Аммана. Саме там майбутня британська герцогиня відвідувала дитячий садок. Проживши в Йорданії два роки, сім'я Міддлтон повернулася назад до Англії. І 1987 року заснувала компанію Party Pieces, що надавала послуги з організації свят. До моменту її заснування у Керол (це була саме її ідея) було вже троє дітей — молодша сестра Кейт — Філіпа і брат Джеймс.
За більш ніж 30-річний період існування бізнесу сім'я Міддлтон заробила непогані статки, що дозволило їхнім дітям отримати гідну освіту, а Кейт — вступити до того самого університету, куди вступив і спадкоємець британського престолу.
Кейт у коледжі і університеті
Після повернення з Йорданії Кетрін вступила до школи Сент-Ендрюс у Панборн, де провчилася до 1995 року. Після дівчина вступила до коледжу Мальборо — приватний навчальний заклад у графстві Вілтшир. У коледжі Кейт не тільки вчилася, але і активно займалася спортом: грала в теніс, хокей, займалася легкою атлетикою (стрибками у висоту) і нетбол (різновид баскетболу). Саме під час навчання в коледжі Мальборо Кейт Міддлтон закінчила програму герцога Единбурзького найвищого рівня. Свою заслужену нагороду майбутня герцогиня отримала в Сент-Джеймському палаці. Тоді Кейт описала отримання цієї нагороди як "одну з найбільш пам'ятних подій дорослішання".
Коледж Кетрін закінчила 2000 року, їй було 18 років, і вирішила не вступати одразу до університету, а влаштувала собі річну перерву в навчанні. Кажуть, таке рішення Кейт ухвалила не просто так, вона хотіла вступити до престижного Сент-Ендрюського університету і не просто вступити, а зробити це в один рік із принцом Вільямом. За цей рік Кетрін встигла побувати в Італії, де навчалася у Флорентійському Британському інституті, і в Чилі, там Кетрін брала участь в програмі благодійної організації Raleigh International. А також вона здійснила невеликий круїз протокою Солент у північній частині Ла-Маншу.
Заплановане знайомство
Сім'я Кейт Міддлтон заперечує той факт, що саме мати Кейт Керол вмовила доньку відкласти вступ до Единбурзького університету і через рік вступити до Сент-Ендрюссу. Річ у твм, що принц Вільям також закінчив навчання в коледжі 2000 року і взяв на рік перерву в навчанні. Дочка дослухалася до поради матері. І коли назвали університет, куди буде вступати спадкоємець британського престолу, Кейт зібралася вступати туди ж. Як пише королівський біограф Кеті Ніколл в своїй книжці Kate: The Future Queen: "Кейт планувала зустрітися зі спадкоємцем престолу. Вона свідомо відмовилася від вступу до Единбурзького університету, коли вибір навчального закладу принцом Вільямом був оприлюднений". Втім, навіть якщо це і так, то не давало жодних гарантій Кейт, адже принц міг не закохатися, вона могла йому не сподобатися, і ще багато чого іншого могло не статися.
Сент-Ендрюський університет входить до трійки найпрестижніших університетів англомовного світу, це найстаріший університет Шотландії. Кейт і Вільям вступили туди без проблем, і саме там почалася їхня історія знайомства і кохання.
Кажуть, принц Вільям серйозно зацікавився Кейт як дівчиною, коли побачив її на благодійному показі в університеті 2002 року. Вона дефілювала подіумом в прозорій сукні, яка згодом було продана на лондонському аукціоні за 65 тисяч фунтів стерлінгів.
Університет Кетрін закінчила 2005 року з дипломом бакалавра з відзнакою другого ступеня за спеціальністю "Історія мистецтв". До слова, дипломна робота принца Вільяма була присвячена кораловим рифам. Він закінчив університет з дуже хорошими результатами, і в цьому перевершив свого батька Чарльза, випускника Кембриджа.
Роман у стінах університету
Вважається, що стосунки пари почалися з дружби 2002 року. Разом із друзями Кейт і Вільям орендували будинок в Файфі, а від 2003 року — заміський котедж. Саме до 2003 року зараховують початок їхніх романтичних стосунків. Під час канікул пара разом подорожувала, а в червні 2003 року Кейт була серед запрошених гостей на святкування 21-річчя Вільяма.
І тільки лише 2005 року британські таблоїди написали про Кейт Міддлтон як про нову кохану принца Вільяма. За Кетрін почалося полювання папараці, її переслідували, намагаючись зробити нові фото, не давали і кроку ступити спокійно. Чи готова була Міддлтон до такого? Запитання, на яке немає відповіді. Судячи з того, що Кейт зверталася до адвоката у зв'язку з постійним втручанням в її особисте життя і переслідуванням журналістів, вона була зовсім не готова.
Отримавши неофіційний статус подруги принца, Кейт стала іноді з'являтися на заходах за участю королівської сім'ї. 15 грудня 2006 року Кейт із батьками була запрошена на урочисту випускну церемонію в Королівській військовій академії Сандхерст, яку закінчив принц Вільям. Кетрін одягла тоді червоне пальто з вовни, чорний крислатий капелюх, шкіряні рукавички і високі замшеві чоботи. На заході також була присутня королева Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї.
2007 року Вільям поїхав до військового табору в графстві Дорсет, а Кейт залишилася жити в Лондоні. Це вплинуло на стосунки пари, і в квітні 2007 року було оголошено, що вони розлучилися. Це розставання тривало кілька місяців, за які Кейт встигла пуститися берега.
В ті часи її часто фотографували в лондонських нічних клубах разом із сестрою Піппою. У липні 2007-го Кейт разом із Вільямом, його молодшим братом Гаррі і подругою Гаррі — Челсі Деві — відвідала урочистий концерт пам'яті принцеси Діани на стадіоні Вемблі. А в серпні пара відновила стосунки.
Заручини і весілля
Ще три роки Кейт Міддлтон чекала на пропозицію від Вільяма. Головна подія в житті дівчини сталася під час відпочинку в Африці, куди пара вирушила з друзями. "Протягом трьох тижнів я постійно носив із собою в рюкзаку каблучку. Звичайно, я боявся її загубити", — згадує Вільям момент, коли освідчився своїй дівчині.
16 листопада 2010 року Кларенс-хаус оголосив про заручини принца Вільяма з Кейт Міддлтон. 23 листопада 2010 року об 11:00 була оголошена дата весілля.
Королівське весілля з великим розмахом відбулося 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб.
Королева Єлизавета II подарувала молодим титул герцога і герцогині Кембриджських. За десять років шлюбу їхній союз не тільки поповнився трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, — але і сильно зміцнився.
Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року Вільям та Кейт отримали титул принца та принцеси Уельських. Сьогодні Кейт називають гідною майбутньою королевою-консортом Великої Британії.
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