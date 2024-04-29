13 років від дня весілля: як Кейт Міддлтон полювала за принцом Вільямом

29 квітня 2024 року Кейт Міддлтон та принц Вільям святкують тринадцяту річницю від дня свого весілля. Їхня історія кохання була довгою, повною колотнеч і навіть кількох скандалів.

Пропозиції руки і серця Кейт Міддлтон очікувала довгих дев'ять років, у настільки довгого терпіння є дуже просте пояснення. Кейт дуже хотіла вийти заміж, народити багато дітей і завести собаку. І все це Кетрін вдалося втілити в життя.

Що відомо про дитинство Кейт Міддлтон

Керол Міддлтон з дочкою Кетрін / Фото: Getty Images

Кейт є старшою дитиною Керол і Майкла Міддлтонів. Дівчинка з'явилася на світ 9 січня 1982 року в місті Редінг, в англійському графстві Беркшир. Батьки Кейт не були аристократами, вони познайомилися під час роботи в цивільній авіації. Керол працювала стюардесою, а її майбутній чоловік був диспетчером, а пізніше — пілотом British Airways. Коли Кейт було два роки, її батька перевели у робочих справах до столиці Йорданії — Аммана. Саме там майбутня британська герцогиня відвідувала дитячий садок. Проживши в Йорданії два роки, сім'я Міддлтон повернулася назад до Англії. І 1987 року заснувала компанію Party Pieces, що надавала послуги з організації свят. До моменту її заснування у Керол (це була саме її ідея) було вже троє дітей — молодша сестра Кейт — Філіпа і брат Джеймс.

За більш ніж 30-річний період існування бізнесу сім'я Міддлтон заробила непогані статки, що дозволило їхнім дітям отримати гідну освіту, а Кейт — вступити до того самого університету, куди вступив і спадкоємець британського престолу.

Кейт у коледжі і університеті

Кейт Міддлтон в школі Сент-Ендрюсс, на фото нижній ряд зліва / Фото: Getty Images

Після повернення з Йорданії Кетрін вступила до школи Сент-Ендрюс у Панборн, де провчилася до 1995 року. Після дівчина вступила до коледжу Мальборо — приватний навчальний заклад у графстві Вілтшир. У коледжі Кейт не тільки вчилася, але і активно займалася спортом: грала в теніс, хокей, займалася легкою атлетикою (стрибками у висоту) і нетбол (різновид баскетболу). Саме під час навчання в коледжі Мальборо Кейт Міддлтон закінчила програму герцога Единбурзького найвищого рівня. Свою заслужену нагороду майбутня герцогиня отримала в Сент-Джеймському палаці. Тоді Кейт описала отримання цієї нагороди як "одну з найбільш пам'ятних подій дорослішання".

Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

Коледж Кетрін закінчила 2000 року, їй було 18 років, і вирішила не вступати одразу до університету, а влаштувала собі річну перерву в навчанні. Кажуть, таке рішення Кейт ухвалила не просто так, вона хотіла вступити до престижного Сент-Ендрюського університету і не просто вступити, а зробити це в один рік із принцом Вільямом. За цей рік Кетрін встигла побувати в Італії, де навчалася у Флорентійському Британському інституті, і в Чилі, там Кетрін брала участь в програмі благодійної організації Raleigh International. А також вона здійснила невеликий круїз протокою Солент у північній частині Ла-Маншу.

Заплановане знайомство

Кейт Міддлтон і принц Вільям в Сент-Ендрюському університеті / Фото: Getty Images

Сім'я Кейт Міддлтон заперечує той факт, що саме мати Кейт Керол вмовила доньку відкласти вступ до Единбурзького університету і через рік вступити до Сент-Ендрюссу. Річ у твм, що принц Вільям також закінчив навчання в коледжі 2000 року і взяв на рік перерву в навчанні. Дочка дослухалася до поради матері. І коли назвали університет, куди буде вступати спадкоємець британського престолу, Кейт зібралася вступати туди ж. Як пише королівський біограф Кеті Ніколл в своїй книжці Kate: The Future Queen: "Кейт планувала зустрітися зі спадкоємцем престолу. Вона свідомо відмовилася від вступу до Единбурзького університету, коли вибір навчального закладу принцом Вільямом був оприлюднений". Втім, навіть якщо це і так, то не давало жодних гарантій Кейт, адже принц міг не закохатися, вона могла йому не сподобатися, і ще багато чого іншого могло не статися.

Сент-Ендрюський університет входить до трійки найпрестижніших університетів англомовного світу, це найстаріший університет Шотландії. Кейт і Вільям вступили туди без проблем, і саме там почалася їхня історія знайомства і кохання.

Кажуть, принц Вільям серйозно зацікавився Кейт як дівчиною, коли побачив її на благодійному показі в університеті 2002 року. Вона дефілювала подіумом в прозорій сукні, яка згодом було продана на лондонському аукціоні за 65 тисяч фунтів стерлінгів.

Та сама сукня Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

Університет Кетрін закінчила 2005 року з дипломом бакалавра з відзнакою другого ступеня за спеціальністю "Історія мистецтв". До слова, дипломна робота принца Вільяма була присвячена кораловим рифам. Він закінчив університет з дуже хорошими результатами, і в цьому перевершив свого батька Чарльза, випускника Кембриджа.

Роман у стінах університету

Вважається, що стосунки пари почалися з дружби 2002 року. Разом із друзями Кейт і Вільям орендували будинок в Файфі, а від 2003 року — заміський котедж. Саме до 2003 року зараховують початок їхніх романтичних стосунків. Під час канікул пара разом подорожувала, а в червні 2003 року Кейт була серед запрошених гостей на святкування 21-річчя Вільяма.

Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

І тільки лише 2005 року британські таблоїди написали про Кейт Міддлтон як про нову кохану принца Вільяма. За Кетрін почалося полювання папараці, її переслідували, намагаючись зробити нові фото, не давали і кроку ступити спокійно. Чи готова була Міддлтон до такого? Запитання, на яке немає відповіді. Судячи з того, що Кейт зверталася до адвоката у зв'язку з постійним втручанням в її особисте життя і переслідуванням журналістів, вона була зовсім не готова.

За Кейт Міддлтон полюють папараці / Фото: Associated Press

За Кейт Міддлтон полюють папараці / Фото: Associated Press

Отримавши неофіційний статус подруги принца, Кейт стала іноді з'являтися на заходах за участю королівської сім'ї. 15 грудня 2006 року Кейт із батьками була запрошена на урочисту випускну церемонію в Королівській військовій академії Сандхерст, яку закінчив принц Вільям. Кетрін одягла тоді червоне пальто з вовни, чорний крислатий капелюх, шкіряні рукавички і високі замшеві чоботи. На заході також була присутня королева Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї.

Кейт Міддлтон на випускній церемонії в Королівській військовій академії Сандхерст / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II на цій самій церемонії / Фото: Getty Images

2007 року Вільям поїхав до військового табору в графстві Дорсет, а Кейт залишилася жити в Лондоні. Це вплинуло на стосунки пари, і в квітні 2007 року було оголошено, що вони розлучилися. Це розставання тривало кілька місяців, за які Кейт встигла пуститися берега.

Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

В ті часи її часто фотографували в лондонських нічних клубах разом із сестрою Піппою. У липні 2007-го Кейт разом із Вільямом, його молодшим братом Гаррі і подругою Гаррі — Челсі Деві — відвідала урочистий концерт пам'яті принцеси Діани на стадіоні Вемблі. А в серпні пара відновила стосунки.

Кейт Міддлтон з принцами Гаррі і Вільямом на стадіоні Вемблі, 2007 рік / Фото: Getty Images

Заручини і весілля

Ще три роки Кейт Міддлтон чекала на пропозицію від Вільяма. Головна подія в житті дівчини сталася під час відпочинку в Африці, куди пара вирушила з друзями. "Протягом трьох тижнів я постійно носив із собою в рюкзаку каблучку. Звичайно, я боявся її загубити", — згадує Вільям момент, коли освідчився своїй дівчині.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в день заручин, 2010 рік / Фото: Associated Press

16 листопада 2010 року Кларенс-хаус оголосив про заручини принца Вільяма з Кейт Міддлтон. 23 листопада 2010 року об 11:00 була оголошена дата весілля.

Королівське весілля з великим розмахом відбулося 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото: Associated Press

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II подарувала молодим титул герцога і герцогині Кембриджських. За десять років шлюбу їхній союз не тільки поповнився трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, — але і сильно зміцнився.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми: принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року Вільям та Кейт отримали титул принца та принцеси Уельських. Сьогодні Кейт називають гідною майбутньою королевою-консортом Великої Британії.

Герцогиня Кетрін і принц Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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