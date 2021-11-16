11 років від дня заручин: згадуємо образ Кейт Міддлтон в день, коли вона сказала "так" принцу Вільяму

11 років від дня заручин: згадуємо образ Кейт Міддлтон в день, коли вона сказала "так" принцу Вільяму

Одинадцять років тому цього дня принц Вільям і Кейт Міддлтон офіційно оголосили про свої заручини.

Довгоочікувана звістка про те, що старший син принца Чарльза і принцеси Діани - Вільям одружується, з'явилася вранці 16 листопада 2010 року. Принц Вільям телефоном попередив свою бабусю королеву Єлизавету II, що цього дня вони з Кетрін оголосять про свої заручини. В цей час Її Величність якраз снідала зі своїм чоловіком принцом Філіпом.

Кетрін і Вільям познайомилися під час навчання в університеті. А їхні стосунки почалися просто з дружби. Цілий рік вони просто спілкувалися, називаючи це спілкування дружбою. А потім зрозуміли, що не байдужі одне одному.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

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Під час навчання Кейт і Вільям разом з кількома товаришами оселилися в будинку в центрі міста, а пізніше переїхали за місто. Саме на цей час припала черга романтичних стосунків між друзями-студентами. Їхній союз в ті часи не був ідеальним, траплялися сварки, розбіжності, пара навіть розривала стосунки. Але в кінцевому підсумку під час спільної поїздки до Африки Вільям освідчився коханій, і вона відповіла згодою.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

На пальці Кетрін засяяла каблучка з сапфіром в 5 каратів і з діамантами. Саме з нею осяйна Міддлтон вийшла через три тижні після цього на зустріч до журналістів. 23 листопада весь світ дізнався про те, що королівське весілля відбудеться 29 квітня 2011 року.

Кейт Міддлтон, 28 квітня 2011 рік, за день до весілля / Getty Images

Кейт з'явилася перед камерами в синій сукні, яка красиво підкреслювала її талію. А зачіску для майбутньої герцогині Кембриджської зробив стиліст Джеймс Прайс. Журналістам він тоді сказав, що це було найбільш бентежливе укладання в його житті.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

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