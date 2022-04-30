11 років у шлюбі: п'ять правил міцного союзу Кейт та Вільяма

У п'ятницю, 29 квітня, герцог та герцогиня Кембриджські відсвяткували 11-у річницю від дня свого весілля. У чому секрет їхнього успішного шлюбу та міцного сімейного союзу?

Кейт та Вільям одружилися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Нині вони є повноправними членами королівської сім'ї та батьками трьох дітей: принца Джорджа (8 років), принцеси Шарлотти (6 років) та принца Луї (4 роки).

Кейт та Вільям / Associated Press

Не секрет, що будь-які стосунки вимагають колосальної роботи. Видання People проаналізувало шлюб королівської пари та обрало п'ять головних складових, які дозволили Кетрін та Вільяму створити міцний союз.

Вони заклали міцний фундамент

Принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися, будучи студентами Сент-Ендрюського університету в Шотландії, але спочатку їхні стосунки не були романтичними. На другому курсі пара стала сусідами по дому, ділила квартиру з чотирма спальнями з двома іншими друзями та часто разом ходила на заняття. Їхні стосунки засновані насамперед на дружбі.

Кейт та Вільям / Associated Press

Королівський письменник Роберт Лейсі розповів журналу, що між Кейт та Вільямом безперечно була хімія. "Кожного разу, коли Кейт була в кімнаті, Вілл звертав на неї увагу. Коли ми сиділи за обідом у їдальні, і вони розмовляли, було дивно бачити, наскільки це було природно, як багато вони могли сказати одне одному".

Навіть після коледжу Кейт та принц Вільям не поспішали зустрічатися, а коли почали це робити, то в їхніх стосунках був і короткий розрив. Про заручини пара оголосила лише 2010 року.

Вони моделювали свій шлюб

Кейт і принц Вільям взяли приклад зі 73-річного шлюбу бабусі та дідуся принца Вільяма – королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Так само пара дала зрозуміти, що батьки Кейт, Керол і Майкл, які одружені понад 40 років, є опорою їхнього сімейного життя.

Кейт та Вільям / Associated Press

"У Кейт дуже, дуже близькі стосунки в сім'ї", — сказав принц Вільям під час інтерв'ю про їхні заручини. "І я дуже добре з її родиною лажу, і мені дуже пощастило, що вони надали таку підтримку". Він додав: "Майк і Керол були дійсно дбайливими, дуже веселими і були дуже гостинні по відношенню до мене, тому я дійсно відчував себе частиною сім'ї, і я сподіваюся, що Кейт відчувала те саме з боку моєї сім'ї".

Вони вибирають великі справи

Кейт та Вільям / Associated Press

Кейт та принц Вільям займаються благодійністю, особливу увагу приділяючи психічному здоров'ю. На додачу до своїх спільних справ вони підтримують одне одного у своїх індивідуальних місіях. Принц Вільям підтримав Кейт, коли вона взялася за проєкти, пов'язані з ранніми роками життя дитини, тоді як Кейт зробила те саме для свого чоловіка, зокрема приєдналася до нього на першій премії Earthshot Prize, яку преса охрестила Нобелівською екологічною премією.

Кейт та Вільям / Associated Press

Вони знаходять час для веселощів

Кейт і Вільям — знаменита спортивна пара і не боїться зійтись віч-на-віч, незалежно від того, чи беруть вони участь у благодійних змаганнях з вітрильного спорту, змагаються на футбольному полі або пробують свої сили в гонках наземних яхт. Вони також отримують масу задоволення від трибун спортивних заходів, таких як Вімблдон та регбі, де є щось подібне до сімейного суперництва (принц Вільям є покровителем Уельського союзу регбі від 2016 року, а нещодавно став покровителем Регбі-футболу, ліги та Союзу регбі).

Кейт та Вільям / Associated Press

Кейт і принц Вільям також знають, як розважитись під час королівських поїздок, часто демонструють свої танцювальні здібності або вирушають у подорож, щоб зайнятися підводним плаванням, як це було під час нещодавнього візиту пари до Беліза.

Вони виховують дітей як партнери

На відміну від попередніх королівських поколінь, Вільям та Кейт можуть поєднувати традиційний обов'язок і залишатися сучасними батьками.

Кейт та Вільям / Associated Press

Хоча в них є допомога няні Марії Терези Борралло, пара намагається обмежити свою королівську роботу під час шкільних канікул, іноді бере дітей із собою у поїздки, і проводить багато часу зі своїми спадкоємцями. Уся сім'я любить готувати, прогулянки на свіжому повітрі та кататися на велосипедах.

Кейт та Вільям з дітьми / Associated Press

А принц Гаррі ось стверджував, що його бажання покататися на велосипеді під час життя у Великій Британії сильно ущемлялося.

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