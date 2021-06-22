110 років від дня коронації: згадуємо сходження на трон короля Георга V

22 червня 1911 року відбулася коронація Георга V — дідуся королеви Великої Британії, яка править зараз - Єлизавети II.

6 травня 1910 помер батько Георга король Едуард VII і Георг був проголошений новим королем. Його коронація відбулася через рік — 22 червень 1911 року традиційно у Вестмінстерському абатстві.

У момент його коронації були запущені два баштових годинника на будівлі Royal Liver Building — найбільший годинник Великої Юританії від 1911 року до тепер.

Коронація короля Георга V / Getty Images

Під час Першої світової війни, з якої Велика Британія вийшла переможницею, Георг V відмовився від всіх особистих і сімейних німецьких титулів і змінив назву королівського дому із Саксен-Кобург-Готського на Віндзорський. У березні 1917 року офіційно відмовився прийняти при королівському дворі відрікшогося від престолу російського імператора Миколи II з сім'єю і фактично заборонив йому в'їзд і подальше проживання на території Великої Британії.

Коронація короля Георга V / Getty Images

Він пережив економічну кризу 1923-1929 років, сутички шахтарів і загальні страйки 1926 року. А 1932 року 25 грудня Георг V вперше у Великій Британії виступив з різдвяним зверненням. Текст королівського звернення написав Редьярд Кіплінг. Цієї традиції дотримуються і досі і щороку на Різдво піддані можуть почути і тепер уже побачити королеву Єлизавету II.

Коли король Георг V з королевою-консортом Марією 1935 року святкували срібний ювілей свого правління, Георг V, за його словами, був захоплений кількістю щирих привітань від англійців.

Марія Текська і король Георг V / Getty Images

Прожив король 70 років і останні роки життя страждав від хронічних легеневих захворювань. Помер Георг V в Сандрінгемі 20 січня 1936 року. Лише 50 років потому стало відомо, що його лейб-медик барон Бертран Доусон за власною ініціативою зробив евтаназію впавшому в кому після важкого бронхіту короля, власноруч ввівши йому морфін і кокаїн.

Коронація короля Георга V / Getty Images

Його наступником став старший син Едуард VIII, який, відрікся від трону заради американки Волліс Сімпсон, на якій не міг одружитися, залишаючись монархом. Едуард VIII так і не був коронований. Його наступником став молодший брат і батько королеви Єлизавети II — король Георг VI.

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Коронація королеви Єлизавети II (8 фото)

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