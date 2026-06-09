12-річна онука принцеси Анни прийшла на королівське весілля у милій квітковій сукні та на підборах

Міа Тіндалл / © Getty Images

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Дочка Зари (сестри Пітера та молодшої дочки принцеси Анни) та Майка Тіндаллів — Міа Тіндалл — приєдналася до батьків на королівській урочистості, що відбулася 6 червня, у церкві Усіх Святих у Кемблі.

12-річна дівчинка вперше з’явилася на публічному королівському заході у взутті на підборах. Міа була одягнена в білу сукню-сорочку в милий квітковий принт з рукавами з воланами від Сefinn Studio, на голові у неї був обідок Camilla Rose Millinery, а взула вона туфлі-слінгбеки Carvela Alina у золотому відтінку на невисоких підборах. Дівчинка розпустила волосся красивими хвилями і в руках тримала прозору парасольку.

Міа Тіндалл / © Getty Images

Нагадаємо, її мама Зара Тіндалл приїхала на урочистість у волошковій сукні міді від Rebecca Vallance, в обідку до тону і туфлях-човниках відтінку металік.

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Зара Тіндалл / © Getty Images

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