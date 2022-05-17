12 шахраїв та одна справжня господиня: чим закінчився скандал навколо кішки Шафи та її рятівників

12 шахраїв та одна справжня господиня: чим закінчився скандал навколо кішки Шафи та її рятівників

Врятована в Бородянці кішка Шафа стала такою популярною, що понад 10 людей заявили, що вона їхня тварина, і вимагають її повернути.

Кішка Шафа прожила понад два місяці у зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці на 7-му поверсі без води, їжі та можливості вибратися та стала символом незламності українського народу.

На початку березня будинок зруйнували окупанти – до будівлі потрапила ракета. Тільки 2 травня люди, що проходили повз, помітили, що на одному з поверхів живе кіт. На допомогу прийшли бійці ДСНС та волонтери із "Зоопатруля".

Зараз Шафа під наглядом ветеринарів – живе у барокамері під киснем. Ця порода – перс – і у мирному житті має проблеми з легенями, тому зараз постраждали саме вони. Ветеринарний лікар Ярослав Тищенко каже, що її легені ще не повністю працюють, але Шафа житиме.

Багато ЗМІ висвітлювали історію врятованої кішки. Це зробило Шафу такою популярною, що до "ЗооПатруля" звернулися 12 псевдогосподарів із вимогою терміново її віддати. Організацію навіть звинувачували у тому, що вони мародери, крадуть тварин та наживаються на них.

"Вони (псевдогосподарі – Прим. ред.) зробили більше 5 тисяч коментарів під публікаціями за добу. Це ненормально. Кішка лікується, вона під наглядом, ніхто її не забрав", — розповідає співзасновник організації "ЗооПатруль" Дмитро Ревнюк про хейт, що обрушився на них.

Справжня господиня кішки – Анастасія – теж звернулася до "ЗооПатруля", але, оскільки кішку одразу ж забрати було неможливо, вона теж написала в Мережі, що тварину їй не віддають. Вийшло непорозуміння.

"І далі почалося… Люди не бачили ні нашого оригінального посту, ні посту справжньої господині…", – каже співзасновниця організації "ЗооПатруль" Соня Садовська.

Щоб зупинити таку хвилю негативу, організація змогла зв'язатися з Анастасією, яка зараз перебуває на Закарпатті, через відеозв'язок. Вона й розповіла, що кидати кішку, яку насправді звуть Глорія, не збиралася, просто так склалися обставини – вона вийшла на дві години навідатися до бабусі, і вже не змогла повернутися додому. Анастасія мріє зустрітися з Шафою-Глорією, і скоро це станеться — щойно кішка одужає.

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