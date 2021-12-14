126 років від дня народження короля Георга VI: цікаві факти про батька королеви Єлизавети II

Сьогодні виповнюється 126 років від дня народження короля Георга VI – батька королеви Єлизавети ІІ.

Розкажемо вам кілька цікавих фактів про короля, який зовсім не був у лінії наслідування престолу, але доля склалася інакше.

1. Альберт Фредерік Артур Георг народився 14 грудня 1895 року. Королеві Вікторії повідомили про народження правнука з побоюванням, адже саме цього дня 14 грудня 1861 року пішов із життя її чоловік принц Альберт. Він помер у молодому віці – 42 роки. Вікторія була спустошена смертю коханого чоловіка, впала в глибоку жалобу і вдягнулася в чорне до кінця життя. На його честь було вирішено назвати новонародженого.

Король Георг VI / Associated Press

2. За характером Альберт був скромною і сором'язливою людиною, до того ж страждав від сильної заїкуватості. Однак він завзято займався під керівництвом австралійського логопеда-самоучки Лайонела Лога і в результаті майже повністю позбувся недуги.

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3. Королем Великої Британії повинен був стати його старший брат Едуард VIII, але той зрікся трону заради коханої жінки і 11 грудня 1936 герцог Йоркський став королем Георгом VI. Його коронація відбулася 12 травня 1937 року — в день, раніше намічений для коронації старшого брата.

4. Правління Георга VI припало на непрості воєнні роки. Він був відомий насамперед як символ боротьби Великої Британії та країн Британської імперії проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Георг VI та його сім'я на відміну більшості монархів, не став тікати з країни. Разом із ним залишилася і дружина Єлизавета, та юні доньки.

Король Георг VI та Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

5. 26 квітня 1923 року одружився з леді Єлизаветою Боуз-Лайон, донькою 14-го графа Стратморського. З нею він познайомився ще 1905 року (5-річна Єлизавета пригостила 10-річного Альберта зацукрованими вишнями з торта). У сім'ї народилися двоє дітей: принцеса Елізабет Олександра Марія (майбутня королева Єлизавета II) 1926 року, та її молодша сестра принцеса Маргарет Роуз 1930 року.

Король Георг VI із сім'єю / Associated Press

6. 1940 року резиденція монарха неодноразово зазнавала бомбових ударів з повітря; 12 вересня німецька бомба вибухнула за 20 метрів від Букінгемського палацу, що відбилося на здоров'я короля: він не міг читати, часто з занепокоєнням дивився на небо.

Король Георг VI / Associated Press

7. Військовий час погано позначився на здоров'ї короля. Він почав багато курити, на тлі стресів та шкідливої звички у Георга VI розвинувся атеросклероз, хвороба Бюргера та рак легенів, від якого він помер 6 лютого 1952 року у віці 56 років. Це сталося у Сандрінгемському палаці в Норфолку. Король помер уночі від коронарного тромбозу. Його дочка Елізабет прилетіла з подорожі з Кенії вже як королева Єлизавета II.

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