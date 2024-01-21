14 днів у клініці: експертка озвучила причину тривалої госпіталізації принцеси Уельської

За словами медичної бригади, операція принцеси Уельської, проведена у вівторок, пройшла успішно. Очікується, що вона пробуде в лікарні від 10 до 14 днів, а потім повернеться додому до Віндзора, при цьому очікуваний період відновлення триватиме як мінімум до Великодня, згідно з медичними рекомендаціями.

Принцеса Уельська у лондонській лікарні The London Clinic / Фото: Getty Images

Лікарка Дебора Лі розповіла виданню express, чому Кейт знадобиться так багато часу провести в госпіталі.

"При абдомінальній хірургії більшість людей залишаються в лікарні від чотирьох до семи днів. Після лапароскопічної операції термін скорочується до двох-чотирьох днів. Дуже багато залежить від того, що саме було зроблено. Пацієнту може знадобитися два місяці або більше, щоб відчути себе комфортно та згодом мати можливість нормально пересуватися", — каже експертка.

Зважаючи на ситуацію з дружиною, принц Уельський ухвалив рішення скасувати майбутню поїздку до Риму. Під час госпіталізації Кейт та після її повернення додому він утримуватиметься від виконання будь-яких службових обов'язків. Раніше цього тижня принца Вільяма заскочили репортери біля клініки в Лондоні, коли він приїжджав провідати Кейт. Репортери влаштували цілодобове спостереження за госпіталем.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

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