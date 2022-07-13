140 образів на підтримку України: німецький стиліст розповів, чому він щодня фотографується у синьо-жовтих луках

Це стиліст Франк Петер Вільде, йому 59 років і він належить до берлінської ЛГБТ-громади.

Франк комбінує образи із національних кольорів і прапора. У нього навіть з'явилися послідовники, люди фотографуються у патріотичному образі і відмічають Франка у соцмережах. Чоловік каже, що дуже чекає перемоги України. Зі стилістом познайомилася кореспондентка ТСН Наталія Фібріг.

Вільде - стиліст і знається на моді. Віднедавна зібрав чималу колекцію українського одягу.

Поки кореспондентка спілкувалася зі стилістом, йому прийшов пакунок з України. Усередині листівки з української столиці, де Франк ще не був, і футболка, що незабаром може потрапити в його інстаграм-галерею.

Франк щодня впродовж майже 5 місяців війни фотографується на підтримку України у ліфті свого будинку.

"Кожен активний на своєму фронті. Я виражаю себе за допомогою моди і візуалізації. І я робитиму це стільки, допоки війна не завершиться. І в мене виходить! Знаєте, з'являютсья люди, які мені кажуть: "Ну слухай, скільки можна, ну поміняй ти вже тему! Ні! Вам набридли мої пости підтримки України? Знаєте що! Україні набридла ця суча війна!" – розповів чоловік.

Найперше фото серії – Франк у масці Путіна, шкіряному плащі і з довгим ножем. Він виставив цей знімок просто за два дні до повномасштабного російського вторгнення.

"Та не треба навіть дуже добре розумітися на темі України, треба просто мати здоровий глузд і принаймні трохи стежити за новинами. Ще за кілька днів до війни Путін говорив, що це просто військове навчання на кордоні і ніякої війни він не планує! І потім вони напали на вас. Брехня, звідти весь час сама тільки брехня", - говорить Франк.

Свій балкон стиліст прикрасив жовто-синіми квітами.

Із кореспонденткою Вільде залюбки говорив про Україну, культуру, антиросійські санкції. Він називає путінський режим терористичним і вимагає дати Україні більше зброї.

"Деякі розумники тут казали – треба залишити Путіну Крим і він заспокоїться. Але так не працює! Німеччина на свій сором ввела трохи санкцій і тільки посилила бізнес з Росією, будувала Північний потік 2. Із Гітлером замирення також не працювало", - каже Франк.

Із початком повномасштабної війни чоловік волонтерив на головному вокзалі Берліна і одягав німецьких зірок у антивоєнні образи. Культуру поза політикою він не сприймає.

"Зараз неможливо бути неполітичим! Ні, це поганий образ!" – пояснює Вільде.

Свої ліфтолуки Франк робить у ранкові години. Для фото із кореспонденткою він обрав класичну вишиванку.

Франк Петер Вільде і Наталія Фібріг

До його галереї приєднується дедалі більше людей, які підтримують Україну.

Життя Франка тепер тісно пов'язане з Україною - увечері німецький стиліст їде на розпродаж українських брендів. Там він зустрінеться із новими українськими друзями.

Франк визнає – став великим шанувальником української культури, сучасного мистецтва і музики. Він хоче популяризувати Україну у свій спосіб.

"Нам потрібно думати про той час, коли війна завершиться, а я переконаний – це буде перемога України. Україну треба буде відбудувати і Україна має квітнути. Тому вже зараз я стараюся показати якомога більше українських дизайнерів і брендів, які продовжують робити неймовірно круті речі і багато хто віддає свій заробіток на підтримку армії, на гуманітарку або на відбудову", - розповідає Франк.

Франк визнає, що комусь його фотографії можуть здатися провокативними, втім запевняє - підбирає образи з великою повагою до країни і національного прапора.

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