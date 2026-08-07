15 праонуків королеви Єлизавети II: хто вони та яке місце посідають у черзі на престол

Меган, Гаррі і Арчі / © Associated Press

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Найдовше правляча монархиня Великої Британії була не лише матір’ю чотирьох дітей, а й за життя встигла побачити народження восьми онуків. Але королівська родина продовжує збільшуватися і на момент смерті у королеви Єлизавети II було аж 12 праонуків, а за роки після її смерті народилося ще троє.

Нижче — королівський путівник із 15 праонуками королеви Єлизавети II від видання People.

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1. Саванна Філліпс

Саванна і Aйла Філліпс / © Getty Images

Пітер Філліпс та його колишня дружина Отем є батьками найстаршої праонучки королеви Єлизавети II — Саванни Філліпс, яка народилася 29 грудня 2010 року. Пітер, син принцеси Анни, також є найстаршим онуком монархині.

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На момент народження Саванна посідала 12-те місце в черзі на престол, але після народження принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї опустилася нижче у списку.

Окрім того, після народження дітей Меган Маркл, принцеси Беатріс та принцеси Євгенії Саванна тепер посідає 20-те місце в черзі на престол.

Саванна — перша онука принцеси Анни та її колишнього чоловіка Марка Філліпса.

2. Айла Філліпс

Пітер та Отем вдруге стали батьками 29 березня 2012 року — у них народилася донька Айла Елізабет Філліпс. У черзі на престол вона стоїть одразу після своєї старшої сестри Саванни.

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Ім’я Айла є унікальним для королівської родини. Це шотландське слово, що означає «острів». Її друге ім’я, звичайно ж, є даниною пам’яті її прабабусі, королеві Єлизаветі.

Айла — друга онука принцеси Анни та Марка Філліпса.

3. Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям та Кейт Міддлтон стали батьками першої дитини — принца Джорджа — 22 липня 2013 року.

Джордж отримав ім’я на честь батька своєї прабабусі. Молодий принц посідає друге місце в черзі на британський престол після свого батька.

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Принц Джордж — перший онук короля Чарльза та покійної принцеси Діани, його колишньої дружини.

4. Міа Тіндалл

Міа Тіндалл / © Getty Images

Онука королеви, Зара, та її чоловік Майк Тіндалл стали батьками першої дитини — доньки Міа Тіндалл — 17 січня 2014 року. Наразі Міа посідає 23-тє місце в черзі на престол.

Для своєї первістки Тіндалли обрали ім’я, якого раніше не було в королівській родині. Міа походить від єгипетського слова «кохана», а в італійській мові означає «моя».

У травні 2017 року Майк розповів The Sunday Times, що Міа стала для них «порятунком» після того, як Зара пережила викидень.

Міа — третя онука принцеси Анни та Марка Філліпса.

5. Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Вільям та принцеса Кейт 2 травня 2015 року стали батьками другої дитини — доньки принцеси Шарлотти. Вона є молодшою сестрою принца Джорджа.

Завдяки Закону про престолонаслідування 2013 року порядок народження визначає, хто стане наступним королем або королевою Великої Британії, незалежно від статі. Якби цей закон не набув чинності, принцеса Шарлотта поступилася б своїм місцем молодшому братові, принцу Луї. Натомість вона стоїть одразу після брата Джорджа — на третьому місці в черзі на престол.

Принцеса Шарлотта — друга онука короля Чарльза та принцеси Діани.

6. Принц Луї

Принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

Вільям та Кейт стали батьками третьої дитини — сина принца Луї — 23 квітня 2018 року. Він є молодшим братом принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

Його повне ім’я — принц Луї Артур Чарльз. Усі три імені пов’язані з представниками королівської родини. Він посідає четверте місце в черзі на престол — одразу після своєї сестри.

Принц Луї — третій онук короля Чарльза та принцеси Діани.

7. Лена Тіндалл

Лена Тіндалл / © Getty Images

Зара та Майк Тіндалли стали батьками другої дитини — доньки Лени Тіндалл — 18 січня 2018 року. Вона є молодшою сестрою Міа та народилася після того, як Зара пережила два викидні.

Лена посідає 24-те місце в черзі на престол, одразу після Міа.

Вона — четверта онука принцеси Анни та Марка Філліпсів.

8. Принц Арчі

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками першої дитини — сина Арчі Гаррісона — 6 травня 2019 року.

Подружжя відійшло від традиції, давши синові ім’я, яке здивувало навіть букмекерів. Арчі посідає шосте місце в черзі на престол — одразу після свого батька.

Коли після смерті королеви Єлизавети король Чарльз зійшов на престол, Арчі отримав титул «принц» як онук монарха.

Він — четвертий онук короля Чарльза та принцеси Діани.

9. Лукас Тіндалл

Лукас Тіндалл / © Getty Images

Зара та Майк Тіндалли стали батьками третьої дитини — сина Лукаса Філіпа — 21 березня 2021 року. Про вагітність вони оголосили у грудні 2020 року.

Хлопчик, який став п’ятим онуком принцеси Анни, народився за досить драматичних обставин. Майк розповів у подкасті The Good, The Bad & The Rugby, що син народився вдома у ванній кімнаті, коли стало зрозуміло, що Зара не встигне дістатися лікарні.

Лукас посідає 25-те місце в черзі на престол.

10. Август Бруксбенк

Август і Ернест Бруксбенки / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стали батьками першої спільної дитини — сина Августа Філіпа Гоука — 9 лютого 2021 року.

Принцеса Євгенія відзначила цю подію милою чорно-білою фотографією, опублікованою в Instagram, разом із підписом у вигляді трьох блакитних сердечок. Він посідає 13-те місце в черзі на престол — одразу після своєї матері.

Август став першим онуком батьків Євгенії — колишнього принца Ендрю та його колишньої дружини Сари Фергюсон.

11. Принцеса Лілібет

Принцеса Лілібет / © instagram.com/misanharriman

Меган Маркл та принц Гаррі стали батьками доньки Лілібет, яку називають Лілі, 4 червня 2021 року після того, як у День святого Валентина оголосили про вагітність Меган.

«Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності королеви, чиє родинне прізвисько — Лілібет», — йшлося в заяві подружжя. «Її друге ім’я, Діана, було обрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської».

Перший день народження Лілі припав на святкування Платинового ювілею її прабабусі. Під час цих урочистостей Меган і Гаррі поділилися новою милою фотографією доньки.

Наразі вона посідає сьоме місце в черзі на престол — одразу після свого брата Арчі.

Лілі є п’ятою онукою короля Чарльза та принцеси Діани.

12. Сієнна Мапеллі Моцці

Сієнна Мапеллі Моцці з братом і батьком / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці стали батьками першої спільної дитини — доньки Сієнни Елізабет — 18 вересня 2021 року. Едоардо також має сина Вулфі від попередніх стосунків із Дарою Хуанг.

Очевидно, що друге ім’я дівчинки є милою даниною пам’яті її бабусі, королеві Єлизаветі. Її перше ім’я також має кілька символічних зв’язків із Фергі — зокрема, з рудим волоссям, яке об’єднує три покоління жінок їхньої родини.

Сієнна була включена до британської лінії престолонаслідування та посідає 10-те місце — одразу після своєї матері. На офіційному королівському сайті вона зазначена як «міс Сієнна Мапеллі Моцці».

Дівчинка стала другою онукою колишнього принца Ендрю та Сари Фергюсон.

13. Ернест Бруксбенк

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк стали батьками другої спільної дитини — ще одного сина, якого назвали Ернест Джордж Ронні. Він народився 30 травня 2023 року.

Ернест став першим праонуком, який народився після смерті королеви Єлизавети II. Наразі він посідає 14-те місце в черзі на престол.

14. Афіна Мапеллі Моцці

Афіна Мапеллі Моцці

Афіна Елізабет Роуз, чиє друге ім’я є даниною пам’яті покійній бабусі Беатріс — королеві Єлизаветі, — народилася 22 січня 2025 року, на кілька тижнів раніше запланованого терміну.

Афіна наразі посідає 11-те місце в черзі на престол.

15. Донька принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка

Донька принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Instagram принцеси Євгенії

3 серпня 2026 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк стали батьками третьої дитини — доньки, яка приєдналася до старших братів Августа та Ернеста.

«Ми з Джеком такі щасливі оголосити про народження дівчинки Бруксбенк!! Ми безмежно закохані в нашу маленьку дівчинку», — написала Євгенія в Instagram.

Її донька посідає 15-те місце в черзі на престол.

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