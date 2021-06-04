156 років від дня народження короля Георга V: цікаві факти про дідуся королеви Єлизавети II

3 червня виповнилося 156 років від дня народження короля Георга V. Він був королем Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії від 6 травня 1910 року до своєї смерті – 20 січня 1936 року.

Георг був другим сином короля Едуарда VII і королеви Олександри (прабабусі нинішньої королеви Єлизавети II). Георг V був двоюрідним братом останнього російського імператора Миколи II з материнської лінії і зовні був дуже на нього схожий.

Імператор Микола II / Getty Images

Георг отримав військово-морську освіту. У 12-річному віці Георг разом з братом був зарахований кадетом на навчальний корабель HMS Britannia. Протягом трьох років від 1879 року служив мічманом на корветі HMS Bacchante.

14 січня 1892 року під час епідемії грипу раптово помер його старший брат Альберт Віктор. Смерть брата зробила Георга другим в лінії престолоуспадкування. У травні 1892 року королева Вікторія надала онукові титул герцога Йоркського.

Король Георг V / Getty Images

Георг став не тільки новим королем Великої Британії після смерті свого батька, але і одружився на жінці, з якою був заручений його брат (який помер). Весілля Георга і Марії Текської відбулося 6 липня 1893 року в Королівській капелі Сент-Джеймського палацу. У шлюбі у них народилося шестеро дітей: Едуард (той самий, який відрікся від престолу), Альберт (що став королем Георгом VI), Марія, Генрі, Георг і Джон (остання дитина Марії з дитинства страждала від епілепсії і померла у віці 13 років).

Король Георг V і королева Марія / Getty Images

6 травня 1910 року помер батько Георга - король Едуард VII. Георг був проголошений новим королем і коронувався 22 червня 1911 року у Вестмінстерському абатстві. В момент його коронації були запущені двоє баштових годинників на будівлі Royal Liver Building - найбільші годинники Великої Британії від 1911 року до теперішнього часу.

Король Георг V і королева Марія / Getty Images

У 1932 році 25 грудня Георг V вперше у Великій Британії виступив з різдвяним зверненням. Сьогодні цій багаторічній традиції не зраджує королева Єлизавета II.

Останні роки життя Георг V страждав від хронічних легеневих захворювань. Він помер в Сандрінгемі 20 січня 1936 року. А 50 років тому стало відомо, що його лейб-медик барон Бертран Доусон за власною ініціативою здійснив евтаназію королю, який впав у кому після важкого бронхіту, ввівши йому морфін і кокаїн. Його дружина Марія померла 24 травня 1953 року, від раку легенів.

Король Георг V / Getty Images

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