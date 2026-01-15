ТСН у соціальних мережах

317
1 хв

18-річна онука Дональда Трампа показалася у червоній сукні і з гіпсом на руці

Кай Трамп занепокоїла підписників травмованою рукою.

Кай Трамп

Кай Трамп

Онука Дональда Трампа — 18-річна Кай Трамп — опублікувала в Instagram нові знімки, на яких продемонструвала ефектний образ.

Дівчина постала у гарній червоній шовковій сукні на тонких бретельках і з V-подібним вирізом та в чорних босоніжках. У неї було розпущене волосся, ніжний макіяж, золотий ланцюжок із підвіскою-серцем на шиї і браслети на руці.

Кай Трамп

Кай Трамп

На іншому кадрі вона позувала зі своєю мамою Ванессою Кей Гейдон, одягненою у чорну корсетну сукню з пікантним декольте і драпуванням на спідниці, яку вона скомбінувала з червоними туфлями на високих платформах і шпильках.

Кай Трамп і її мама Ванесса Кей Гейдон

Кай Трамп і її мама Ванесса Кей Гейдон

Але увагу фоловерів на світлині привернув гіпс на руці Каї. Вони спантеличені травмованою рукою дівчини.

Кай свою травму не коментувала, тож фани залишили у коментарях чимало запитань із цього приводу:

«Так елегантно! Та що сталося з твоєю рукою!?!?!», «Крихітко, що сталося з твоєю рукою», «Красуне, я не знаю, що сталося з твоєю рукою, але сподіваюся, що вона одужає», «Що сталося з твоєю рукою?»

До слова, Кай — є донькою Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Кей Гейдон. Вона є старшою онукою президента США.

