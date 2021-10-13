20 найкращих цитат "залізної леді" Маргарет Тетчер

Сьогодні Маргарет Тетчер виповнилося б 96 років. Вона була 71-ю прем'єр-міністеркою Великої Британії, першою і поки єдиною жінкою, що побувала на цій посаді.

Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим в XX столітті. Отримавши прізвисько "залізної леді" за різку критику радянського керівництва, вона втілила в життя низку консервативних заходів, що стали частиною політики так званого тетчеризму. Висловлювання Маргарет Тетчер вже давно розібрали на цитати, найкращі з них ми згадуємо сьогодні, в її день народження.

Маргарет Тетчер / Associated Press

"Завжди дивись в очі! Тоді люди тебе запам'ятають".

"Будь-яка жінка, яка розуміє проблеми, які виникають під час керування домом, може зрозуміти проблеми, які виникають під час керування країною".

"У мене виняткове терпіння, за умови, що зрештою вийде по-моєму".

"Жінки набагато краще від чоловіків уміють говорити ні".

"Якщо жінка виявляє характер, про неї говорять: "Шкідлива баба ". Якщо характер виявляє чоловік, про нього говорять: "Він хороший хлопець".

"Брехати — нескромно, але іноді необхідна ухильність".

Маргарет Тетчер / Associated Press

"Я залишуся доти, доки не втомлюся. А поки Британія мене потребує, я ніколи не втомлюся".

"Суспільства як такого не існує: є лише чоловіки і жінки. Ах так, ще сім'ї".

"Якщо ті, хто мене критикує, побачили б, як я крокую хвилями Темзи, вони сказали б: це тільки тому, що вона не вміє плавати".

"Зовсім не обов'язково погоджуватися зі співрозмовником, щоб знайти з ним спільну мову".

"Складаючи своє враження про людину за перші 10 секунд, я дуже рідко змінюю його".

"Якщо хочеш, щоб щось було сказано, попроси про це чоловіка; якщо хочеш, щоб щось було зроблено — попроси жінку".

"Сьогодні у жінок є багато можливостей проявити себе: деякі з нас навіть керують країнами. Але, щиро кажучи, нам більше пасує ридикюль, ніж багнет".

Маргарет Тетчер / Associated Press

"Будинок повинен бути центром, але не кордоном світу жінки".

"Якщо ти налаштована тільки на те, щоб комусь подобатися, ти повинна бути готова йти на компроміс з будь-якого приводу в будь-який час — і ти ніколи нічого не досягнеш".

"Півень, можливо, добре кукурікає, але яйця все-таки несе курка".

"Брати у неї інтерв'ю — все одно що розмовляти з автовідповідачем".

"Єдиний спосіб піднятися на вершину драбини — долати сходинку за сходинкою, по одній за раз. І в процесі цього підняття ви раптово виявите у себе всі необхідні якості, навички та вміння, потрібні для досягнення успіху, яких ви, начебто, ніколи не мали".

"Поки я їхала сюди, я проїжджала місцевий кінотеатр, і з'ясувала, що ви на мене чекаєте, тому що на афіші було написано: "Мумія повертається".

"Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці".

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