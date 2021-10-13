20 найкращих цитат "залізної леді" Маргарет Тетчер

Сьогодні Маргарет Тетчер виповнилося б 96 років. Вона була 71-ю прем'єр-міністеркою Великої Британії, першою і поки єдиною жінкою, що побувала на цій посаді.
Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим в XX столітті. Отримавши прізвисько "залізної леді" за різку критику радянського керівництва, вона втілила в життя низку консервативних заходів, що стали частиною політики так званого тетчеризму. Висловлювання Маргарет Тетчер вже давно розібрали на цитати, найкращі з них ми згадуємо сьогодні, в її день народження.
"Завжди дивись в очі! Тоді люди тебе запам'ятають".
"Будь-яка жінка, яка розуміє проблеми, які виникають під час керування домом, може зрозуміти проблеми, які виникають під час керування країною".
"У мене виняткове терпіння, за умови, що зрештою вийде по-моєму".
"Жінки набагато краще від чоловіків уміють говорити ні".
"Якщо жінка виявляє характер, про неї говорять: "Шкідлива баба ". Якщо характер виявляє чоловік, про нього говорять: "Він хороший хлопець".
"Брехати — нескромно, але іноді необхідна ухильність".
"Я залишуся доти, доки не втомлюся. А поки Британія мене потребує, я ніколи не втомлюся".
"Суспільства як такого не існує: є лише чоловіки і жінки. Ах так, ще сім'ї".
"Якщо ті, хто мене критикує, побачили б, як я крокую хвилями Темзи, вони сказали б: це тільки тому, що вона не вміє плавати".
"Зовсім не обов'язково погоджуватися зі співрозмовником, щоб знайти з ним спільну мову".
"Складаючи своє враження про людину за перші 10 секунд, я дуже рідко змінюю його".
"Якщо хочеш, щоб щось було сказано, попроси про це чоловіка; якщо хочеш, щоб щось було зроблено — попроси жінку".
"Сьогодні у жінок є багато можливостей проявити себе: деякі з нас навіть керують країнами. Але, щиро кажучи, нам більше пасує ридикюль, ніж багнет".
"Будинок повинен бути центром, але не кордоном світу жінки".
"Якщо ти налаштована тільки на те, щоб комусь подобатися, ти повинна бути готова йти на компроміс з будь-якого приводу в будь-який час — і ти ніколи нічого не досягнеш".
"Півень, можливо, добре кукурікає, але яйця все-таки несе курка".
"Брати у неї інтерв'ю — все одно що розмовляти з автовідповідачем".
"Єдиний спосіб піднятися на вершину драбини — долати сходинку за сходинкою, по одній за раз. І в процесі цього підняття ви раптово виявите у себе всі необхідні якості, навички та вміння, потрібні для досягнення успіху, яких ви, начебто, ніколи не мали".
"Поки я їхала сюди, я проїжджала місцевий кінотеатр, і з'ясувала, що ви на мене чекаєте, тому що на афіші було написано: "Мумія повертається".
"Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці".
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