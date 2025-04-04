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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

20 років разом: у чому секрет щасливого шлюбу Чарльза та Камілли

9 квітня король Чарльз та королева Камілла відсвяткують двадцяту річницю від дня свого весілля. Цього дня вони будуть у поїздці в Італії.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Вони були знайомі задовго до весілля і навіть перебували у стосунках до того, як Чарльз одружився зі своєю першою дружиною леді Діаною Спенсер. Але ні для кого давно не секрет, що перший шлюб Чарльза не був щасливим і багато років він жадав одружитися з Каміллою.

Джек Стук, який понад два десятиліття працював старшим садівником у маєтку Гайгроув-гаус у короля Чарльза, розповів, що він і Камілла насправді багато часу проводять порізно. І, можливо, це також допомагає робити їхні стосунки такими міцними.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Коли Чарльз їздить між Кларенс-гаусом у Лондоні та Гайгроув-гаусом, королева Камілла, як відомо, любить повертатися до свого Вілтширського Рей-Мілл-гауса , який завжди був її особистою резиденцією. Саме тут Камілла любить відпочивати від метушні королівського життя з книжкою в руках, пише express.co.uk .

«Для Камілли її будинок у Вілтширі був пов'язаний з безліччю спогадів про виховання її дітей. Це місце, де вона може усамітнитися і втекти від королівського життя, якщо їй це потрібно. Це місце, де вона може поїхати зі своєю родиною та провести спокійні вихідні без сторонніх очей», — каже пан Стук.

«Чарльз любить проводити час на самоті, і має дуже сильну трудову етику. Відомо, що він працює за своїм столом від самого ранку. У Камілли, тим часом, багато друзів, і вона близька до своєї сім'ї. Вони обидвоє незалежні люди і не проти проводити час нарізно», — додає він.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Колишній садівник короля вважає, що той факт, що пара має можливість багато часу проводити порізно, вони підтримують свої стосунки і зміцнюють свій шлюб. Також у них схожі інтереси, Камілла любить читати книжки і дуже начитана, а Чарльз любить обговорювати з нею різні теми за пообіднім чаєм.

Нагадаємо, раніше ми показували миле відео Чарльза та Камілли з їхнього весілля.

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