Принцеса Леонор / © Associated Press

Вона є старшою дочкою короля Філіпа VI та королеви Летиції та спадкоємицею іспанського престолу — майбутньою королевою. Ми вирішили зібрати для вас добірку фотографій іменинниці у день її народження та показати, як дівчинка дорослішала на очах у публіки.

Принцеса Леонор / © Associated Press

Леонор народилася 31 жовтня 2005 року в Міжнародній лікарні Ruber у Мадриді і стала первістком для принца Філіпа та його дружини Летиції.

Принцеса Леонор у дитинстві / © Associated Press

Дівчинка ходила до дитячого садка для дітей іспанської королівської гвардії, а від 15 вересня 2008 року вона відвідувала школу Санта-Марія-де-лос-Росалес біля Мадрида, де колись навчався і її батько.

Королева Летиція з дочками — Софією та Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор у школі / © Associated Press

Королева Летиція з дочками — Леонор і Софією / © Associated Press

Принцеса Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Associated Press

Леонор і Софія / © Associated Press

2021 року Леонор вступила до Об’єднаного всесвітнього коледжу Атлантики в Уельсі, який закінчила у травні 2023 року.

Принцеса Леонор в Уельсі / © Getty Images

Далі принцеса почала проходити трирічний курс військової підготовки, йдучи стопами свого батька короля Філіпа VI. Вона пройшла курс у Генеральній військовій академії у Сарагосі та у Військово-морському училищі у Марині, а зараз навчається у Генеральній авіаційній академії. На цьому військова освіта дівчини буде завершена.

Королева Летиція і король Філіп VI з батьками / © Getty Images

Принцеса Леонор на військовому навчанні / © Getty Images

Принцеса Леонор на військовому навчанні / © Getty Images

Принцеса Леонор на військовому навчанні / © Getty Images

Принцеса має молодшу сестру — інфанту Софію — разом їх часто можна побачити на різних сімейних заходах.