20 років у фотографіях: як дорослішала принцеса Леонор — майбутня королева Іспанії
Сьогодні іспанській принцесі Леонор виповнюється 20 років.
Вона є старшою дочкою короля Філіпа VI та королеви Летиції та спадкоємицею іспанського престолу — майбутньою королевою. Ми вирішили зібрати для вас добірку фотографій іменинниці у день її народження та показати, як дівчинка дорослішала на очах у публіки.
Леонор народилася 31 жовтня 2005 року в Міжнародній лікарні Ruber у Мадриді і стала первістком для принца Філіпа та його дружини Летиції.
Дівчинка ходила до дитячого садка для дітей іспанської королівської гвардії, а від 15 вересня 2008 року вона відвідувала школу Санта-Марія-де-лос-Росалес біля Мадрида, де колись навчався і її батько.
2021 року Леонор вступила до Об’єднаного всесвітнього коледжу Атлантики в Уельсі, який закінчила у травні 2023 року.
Далі принцеса почала проходити трирічний курс військової підготовки, йдучи стопами свого батька короля Філіпа VI. Вона пройшла курс у Генеральній військовій академії у Сарагосі та у Військово-морському училищі у Марині, а зараз навчається у Генеральній авіаційній академії. На цьому військова освіта дівчини буде завершена.
Принцеса має молодшу сестру — інфанту Софію — разом їх часто можна побачити на різних сімейних заходах.