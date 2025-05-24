Королева Вікторія / © Getty Images

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Вона народилася 24 травня 1819 року в Кенсінгтонському палаці. Хоча її охрестили ім’ям Александріна, вона була відома як принцеса Вікторія.

Королева Вікторія / © Getty Images

Вікторія була дочкою Едуарда, герцога Кентського, четвертого сина Георга III. Обидва вони померли 1820 року, і Вікторія виросла під контролем матері-німкені Вікторії Саксен-Кобург-Заальфельдської.

Вона успадкувала престол у 18 років, тому що троє старших братів її батька померли, не залишивши легітимних дітей. До цього часу Сполучене королівство представляло конституційну монархію, де король практично не мав політичної сили. Вікторія намагалася впливати на політику уряду та призначення міністрів. Для народу вона стала національним символом і вважалася людиною суворої моралі.

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Королева Вікторія після церемонії хрещення майбутнього короля Едуарда VIII з його матір’ю Марією Текською і бабусею королевою Олександрою / © Getty Images

До 2015 року королева Вікторія була монархинею, яка правила найдовше, — 63 роки, 7 місяців і 2 дні. Покійна королева Єлизавета II перевершила рекорд 9 вересня 2015 року. У Європі монархом, який правив найдовше, вважається Людовік XIV, який царював 72 роки.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

У віці 21 року Вікторія вийшла заміж за принца Альберта. Королева сама запропонувала йому одружитися. Весільна церемонія відбулася 10 лютого 1840 року в капелі Сент-Джеймсського палацу в Лондоні. Вікторія була до краю захоплена від щастя. У шлюбі у них народилося дев’ятеро дітей. Уявіть тільки, королева ненавиділа бути вагітною, з огидою ставилася до годування грудьми і думала, що новонароджені діти потворні. Разом з чоловіком у неї було 40 онуків і 37 правнуків.

Королева Вікторія і принц Альберт, весілля / © Getty Images

Епоха королеви Вікторії була часом швидких змін і розвитку, з багатьма новими винаходами, включаючи телефон, фотографію і подорож на поїзді.

Після смерті чоловіка Альберта королева Вікторія вела замкнутий спосіб життя, майже не буваючи в Лондоні. Через це в народі її прозвали «віндзорська вдова». Вона носила тільки жалобний одяг.

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Кінець вікторіанської епохи настав зі смертю королеви у віці 81 рік — 22 січня 1901 року. Під час її смерті були присутні її син і спадкоємець Едуард VII і її старший онук німецький імператор Вільгельм II. Поруч також, відповідно до її останньої прохання, лежав її улюбленець, померанський шпіц Туррі.

Королева Вікторія / © Getty Images