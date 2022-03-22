Гарне число: 21 яхту російських олігархів заарештували у Фінляндії

Після вторгнення РФ до України 24 лютого Захід запровадив низку санкцій проти російських олігархів, які підтримують Путіна.

У Фінляндії влада заарештувала 21 яхту, які можуть належати російським олігархам чи компаніям.

Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.

Якщо інформація про те, що судна належать бізнесменам із списку санкцій, підтвердиться, влада Фінляндії заморозить їхнє майно.

Нагадаємо, у Гібралтарі затримали яхту російського мільярдера Дмитра Пумпянського. Вартість яхти "Аксіома" становить 68,8 млн доларів. Судно 21 березня пришвартувалося у порту Гібралтара під мальтійським прапором.

До речі, з моменту вторгнення Росії до України під санкції потрапили російські бізнесмени та політики, які підтримують путінський режим та війну в Україні.

Читайте також: